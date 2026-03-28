Πρόστιμο στον Ερυθρό Αστέρα για το κορεό με τον Αγιο Συμεών

Με βαρύ πρόστιμο 40.000 ευρώ τιμώρησε η UEFA την ομάδα του Βελιγραδίου για το κορεό που είχαν οι οργανωμένοι τους οπαδοί με τον Άγιο της Ορθοδοξίας

Άγιος Συμεών

Την απόφαση να τιμωρήσει με πρόστιμο τον Ερυθρό Αστέρα για το κορεό που είχαν οι οργανωμένοι του οπαδοί στο Βελιγράδι, στο εντός έδρας παιχνίδι του με τη Λιλ με τον Αγιο Συμεών.

Η UEFA έκανε γνωστό, μετά την καταγραφή του παρατηρητή του αγώνα επέβαλε πρόστιμο 40.000 ευρώ καθώς όπως αναφέρει κρίθηκε ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι ακατάλληλο για μια αθλητική εκδήλωση.

Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα εκτός από το κορεό θρησκευτικού περιεχομένου είχαν και ένα πανό με μήνυμα σε αυτό: «Ας σε οδηγήσει η πίστη στη νίκη».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: UEFA βελιγράδι
