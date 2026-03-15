Πανζουρλισμός στην φιέστα της Καλαμάτας για την άνοδο - Δείτε φωτογραφίες

Η Καλαμάτα έζησε μια ιστορική βραδιά, καθώς πανηγύρισε την επιστροφή της στη Stoiximan Super League μετά από 26 χρόνια, με τη φιέστα ανόδου να εξελίσσεται σε μια μεγάλη γιορτή για την πόλη και τον σύλλογο. Η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό Β αποτέλεσε το ιδανικό... κερασάκι για να αρχίσει η γιορτή, με τους φίλους της ομάδας να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και να αποθεώνουν τους πρωταγωνιστές της επιτυχίας.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες, τεχνικό επιτελείο και κόσμος έγιναν ένα μέσα σε πανηγυρικό κλίμα. Οι ποδοσφαιριστές του Αλέκου Βοσνιάδη ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς στον αγωνιστικό χώρο, γιορτάζοντας την επιστροφή της ομάδας στα μεγάλα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στα αποδυτήρια, το κλίμα ήταν επίσης εκρηκτικό. Ο Γιώργος Πρασσάς βρέθηκε δίπλα στην ομάδα για να συγχαρεί παίκτες και προπονητικό τιμ, με τους ποδοσφαιριστές να τον αποθεώνουν φωνάζοντας ρυθμικά «είναι τρελός ο πρόεδρος». Η βραδιά έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή για τους παίκτες της Μαύρης Θύελλας, όταν ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ανακοίνωσε πριμ ύψους 200.000 ευρώ για την επιτυχία της ανόδου.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε κατά τη διάρκεια της απονομής, όταν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιώργος Πρασσάς, μαζί με τον αρχηγό Γιώργο Παμλίδη ύψωσαν το τρόπαιο της ανόδου στον ουρανό της Καλαμάτας, με τον κόσμο να ξεσπά σε αποθέωση. Στη συνέχεια, όλοι μαζί οι παίκτες ανέβηκαν σε ανοιχτό πούλμαν που γράφει «Έρχεται... Μαύρη Θύελλα», για να κάνουν τον γύρο του θριάμβου στην πόλη.

