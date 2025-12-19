Γνωστός έγινε ο αριθμός των οπαδών που θα έχουν στο πλευρό τους ΟΦΗ και Ολυμπιακός στο Παγκρήτιο, όπου θα κοντραριστούν στις 3/1 (17:00) για το Σούπερ Καπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρακτικό της σύσκεψης, προκύπτει ότι οι Κρητικοί θα έχουν 8.380 εισιτήρια και πάνω κάτω τόσο κόσμο θα έχουν οι Πειραιώτες. Ίσως υπάρξει μία πάρα πολύ μικρή διαφορά λόγω της χωρητικότητας των θυρών.

Η ομάδα της Κρήτης θα έχει κόσμο στις θύρες 12, 13, 14, 15, 16, 17 και στη 19 έως τη θύρα VIP. Η θύρα 18 θα αποτελέσει τη νεκρή ζώνη. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με τους «ερυθρόλευκους».

Ο ΟΦΗ θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση με αναλυτικές πληροφορίες τη Δευτέρα, με τις τιμές να είναι από 10 έως 30 ευρώ.

Προτεραιότητα για τους Κρητικούς θα έχουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Όσοι έχουν κάρτα διαρκείας στις θύρες 1, 2, 19 και 20 θα έχουν αποκλειστικό δικαίωμα αγοράς για τον τελικό του Σούπερ Καπ στη θύρα 19, όπου υπάρχει στέγαστρο. Ασφαλώς και μπορούν - εφόσον το επιθυμούν - να αγοράσουν σε άλλη θύρα.

