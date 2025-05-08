Οι φίλοι του ΟΦΗ δείχνουν τη μεγάλη «δίψα» τους για το τρόπαιο και φυσικά την επιθυμία τους να βρεθούν ξανά στο πλευρό του Ράσταβατς και των παικτών του, στη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

Ήδη έχει καταγραφεί πώληση 10.000 εισιτηρίων και υπάρχει sold out στις θύρες 11, 12, 13 και 15 του ΟΑΚΑ για το παιχνίδι της 17ης Μαΐου απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια στις θύρες 14 και 16.

Για τις θύρες 17-19 θα πρέπει ο κόσμος ν’ απευθύνεται στους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας (κόστος 15 ευρώ/εισιτήριο), ενώ, πολύ δυναμικός ρυθμός πώλησης εισιτηρίων παρατηρείται και από τους Κρητικούς της Αττικής, μετά και την ανοιχτή διάθεση χωρίς περιορισμούς.

Στο παρακάτω link, μπορεί αμέσως ο κόσμος του ΟΦΗ να αγοράζει εισιτήριο:

https://www.ticketmaster.gr/ofifc-ww/showProductList.html

