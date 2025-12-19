Λογαριασμός
Elite League: Αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω τηλεοπτικής κάλυψης

Ποιοι αγώνες μετατέθηκαν για Δευτέρα από την 16η ως τη 19η αγωνιστική της Elite League λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης

Elite League

Λόγω τηλεοπτικής κάλυψης από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, οι παρακάτω αγώνες της 16ης, 17ης , 18ης & 19ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Elite League (Α2 Εθνική κατηγορία ανδρών) αντί 10/01, 17/01, 24/01, 31/01 και ώρα 17.00 αντίστοιχα θα διεξαχθούν ως εξής:

16η αγωνιστική

12/01/26 18.30 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ – ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΤ2

17η αγωνιστική
19/01/26 18.30 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΕΡΤ2

18η αγωνιστική
26/01/26 18.30 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΕΡΤ2

19η αγωνιστική
02/02/26 18.30 ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΕΡΤ2

Πηγή: sport-fm.gr

