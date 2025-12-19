Elite League: Αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω τηλεοπτικής κάλυψης

Λόγω τηλεοπτικής κάλυψης από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, οι παρακάτω αγώνες της 16ης, 17ης , 18ης & 19ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Elite League (Α2 Εθνική κατηγορία ανδρών) αντί 10/01, 17/01, 24/01, 31/01 και ώρα 17.00 αντίστοιχα θα διεξαχθούν ως εξής:
16η αγωνιστική
12/01/26 18.30 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ – ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΤ2
17η αγωνιστική
19/01/26 18.30 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΕΡΤ2
18η αγωνιστική
26/01/26 18.30 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΕΡΤ2
19η αγωνιστική
02/02/26 18.30 ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΕΡΤ2
