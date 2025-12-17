Πλήρωσε τα σπασμένα για την γκέλα στο Βικελίδης ο... Ηρακλής! Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε σάκο του μποξ τον Γηραιό, τον οποίο φιλοδώρησε με έξι γκολ (6-0) για να σφραγίσει με ιδανικό τρόπο την 1η θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και να προκρίνεται απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Έξι διαφορετικοί σκόρερ για τους ερυθρόλευκους, με τον Μεντιλίμπαρ να δίνει χρόνο σε πολλούς ποδοσφαιριστές του και να στρέφονται άπαντες πλέον στην τελευταία αναμέτρηση για το 2025, αυτή κόντρα στην Κηφισιά το Σάββατο.

Γιαζίτσι, Καλογερόπουλος, Ροντινέι, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ και Ρέτσος οι σκόρερ των Πειραιωτών που ολοκλήρωσαν τη League Phase με 4/4 και 18-3 τέρματα!

Όσον αφορά τον Γηραιό, έμεινε στους 4 πόντους και στην ισοβαθμία αποκλείστηκε, ενώ πλέον στρέφεται στην προσπάθεια που κάνει στη Super League 2 για επιστροφή στην πρώτη κατηγορία.

Το ματς

Απόλυτη κυριαρχία από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όποτε... χάιδευε το γκάζι έφτανε σε τελικές. Στο 1' ο Ποντένσε έκανε χλιαρό τελείωμα πάνω στον Νικοπολίδη, ο οποίος δεν είχε αντίδραση και στο υπέροχο πλασέ του Γιαζίτσι από τα όρια της περιοχής και πλάγια δεξιά για το 1-0 στο 12'. Τέσσερα λεπτά μετά ο κίπερ του Ηρακλή έβγαλε εντυπωσιακά το πλασέ του Νασιμέντο, όπως και στο 18' στο γεμάτο σουτ του Γιάρεμτσουκ από διαγώνια θέση.

Στο 22' ο Γιαζίτσι σέντραρε γλυκά, ο Καλογερόπουλος έκανε την κεφαλιά, ο Νικοπολίδης την έβγαλε αλλά ο Έλληνας στόπερ πήρε το ριμπάουντ για το παρθενικό του γκολ με τα ερυθρόλευκα, με τον Ροντινέι στο 28' να αγγίζει το γκολ αλλά να μην το βρίσκει με δυνατό σουτ λίγο μέσα από το κουτί. Τελικά, ο Βραζιλιάνος κούνησε... πλεκτό στο 40ό λεπτό, όταν ο Γιάρεμτσουκ νικήθηκε από κοντά από τον πορτιέρε των φιλοξενούμενων, αλλά ο "Ρόντι" βρέθηκε σε θέση φορ για να σκοράρει για το 3-0. Πριν το ημίχρονο, είχε και... γλυκό αφού με τη συμπλήρωση 45 λεπτών οι Ποντένσε, Γιάρεμτσουκ, Νασιμέντο συνεργάστηκαν σε μικρό χώρο, ο πρώτος σέντραρε γλυκά και ο Τσικίνιο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ, στην αριστερή γωνία της εστίας για το 4-0, ξεχειλώντας το σκορ.

Παρόμοια εκκίνηση και στο δεύτερο μέρος, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει και 5ο γκολ με πέμπτο διαφορετικό σκόρερ στο 51ο λεπτό. Έπειτα από ακόμη μια συνεργασία σε μικρό χώρο, ο Ποντένσε έσπασε στον Γιάρεμτσουκ και αυτός με ψύχραιμο πλασέ σκόραρε, με τους συμπαίκτες του να σπεύδουν να αγκαλιάσουν τον Ουκρανό που είχε ανάγκη το γκολ αυτό. Τρία λεπτά μετά ο Μπότης επενέβη πρώτη φορά, όταν και απομάκρυνε το πολύ δυνατό σουτ του Ντουρμισάι στην... παρθενική τελική του Ηρακλή εντός εστίας. Στην αμέσως επόμενη φάση ο Νικοπολίδης έδιωξε το πλασέ του Γιάρεμτσουκ από πλάγια θέση, ενώ ο Ουκρανός στο 67' σκόραρε με μυθική λόμπα αλλά ήταν εκτεθειμένος και το τέρμα του δεν μέτρησε για οφσάιντ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Μεντιλίμπαρ έκανε πενταπλή αλλαγή, ρίχνοντας στο ματς τους Ταρέμι, Έσε, Στρεφέτσα, Ρέτσο και Βέζο στις θέσεις των Γιάρεμτσουκ, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ροντινέι και Ορτέγκα. Αμέσως μετά, ο Ολυμπιακός βρήκε έκτο γκολ με έκτο διαφορετικό σκόρερ, με τον Γιαζίτσι να εκτελεί γλυκά το φάουλ, δίνοντας την ευκαιρία στον Ρέτσο να βρει δίχτυα για το 6-0. Ο Στρεφέτσα άγγιξε και αυτός το γκολ αλλά ο Νικοπολίδης του το στέρησε και το τέμπο έπεσε αισθητά στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο. Μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε το παραμικρό, ο Ολυμπιακός κατέβασε ταχύτητα και τώρα θέλει να κάνει... καλά Χριστούγεννα αφού στο τελευταίο ματς του 2025 υποδέχεται την Κηφισιά στο Φάληρο το ερχόμενο Σάββατο.

MVP: Ο Γιαζίτσι είχε ένα γκολ και μια ασίστ, όντας ιδιαίτερα ορεξάτος και... δημιουργικός. Τεράστια η ποιότητά του, ο Τούρκος έχει "γλυκά" πόδια και είναι απόλαυση να τον παρακολουθείς. Κανείς δεν υστέρησε πάντως, αφού άπαντες είδαν σοβαρά το ματς και χάρισαν ένα όμορφο βράδυ στους φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο φαληρικό γήπεδο.

Η σφυρίχτρα: Και να έλειπε από τον αγωνιστικό χώρο ο Κατσικογιάννης δεν θα το παρατηρούσε κανείς, βάσει και της εξέλιξης του αγώνα.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ορτέγα (67' Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ροντινέϊ (67' Ρέτσος), Σιπιόνι, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο (67' Έσε), Γιαζίτζι, Ποντένσε (67' Στρεφέτσα) και Γιάρεμτσουκ (67' Ταρέμι).

Ηρακλής (Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Σιδεράς, Ουές, Βιτλής, Τσιντώνης, Χέινριχ (61' Κυνηγόπουλος), Φοφανά, Δημητρίου (61' Εραμούσπε), Ντουρμισάι (75' Μάναλης), Μοϊσίδης και Ντοβένταν (61' Παναγιωτίδης).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.