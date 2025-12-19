Λογαριασμός
«Φέτες» ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Πόζαρε αμέσως μετά τη σάουνα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν χάνει ευκαιρία να δείχνει το καλογυμνασμένο σώμα του

Κριστιάνο Ρονάλντο

Λιγότερους από δύο μήνες πριν κλείσει τα 41 του (5/2), ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει σε εξαιρετική φόρμα. Κι αν δεν το ξέραμε, ο Πορτογάλος σταρ δεν χάνει ευκαιρία να μας το υπενθυμίζει.

Ο σούπερ σταρ της Αλ Χιλάλ πόζαρε μόνο με το εσώρουχο (της δικής του φίρμας, φυσικά) επιδεικνύοντας το καλογυμνασμένο του σώμα, που-κακά τα ψέματα-θα ζήλευαν πολλοί νεώτεροί του ποδοσφαιριστές.

Πηγή: sport-fm.gr

