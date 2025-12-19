Λιγότερους από δύο μήνες πριν κλείσει τα 41 του (5/2), ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει σε εξαιρετική φόρμα. Κι αν δεν το ξέραμε, ο Πορτογάλος σταρ δεν χάνει ευκαιρία να μας το υπενθυμίζει.
Ο σούπερ σταρ της Αλ Χιλάλ πόζαρε μόνο με το εσώρουχο (της δικής του φίρμας, φυσικά) επιδεικνύοντας το καλογυμνασμένο του σώμα, που-κακά τα ψέματα-θα ζήλευαν πολλοί νεώτεροί του ποδοσφαιριστές.
After sauna 🧘♂️😅 pic.twitter.com/Cx9iBWoPla— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 19, 2025
