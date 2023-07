Στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος η Εθνική πόλο ανδρών - «Βούλιαξε» τους Σέρβους με 13-7 Αθλητικά 12:07, 27.07.2023 linkedin

Τα παλικάρια του Θοδωρή Βλάχου έκαναν μεγαλειώδη εμφάνιση εξασφαλίζοντας ήδη το μετάλλιο και παράλληλα τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι