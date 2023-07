Ανατροπή: Δεν παίρνει Εμπαπέ, αλλά κλείνει Βεράτι η Αλ Χιλάλ

Χαμό έχει προκαλέσει στο... ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η Αλ Χιλάλ!



Οι Σαουδάραβες προσφέρουν ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στον Κιλιάν Εμπαπέ, αφού στον ίδιο τον παίκτη δίνουν το αστρονομικό ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ για μόλις έναν χρόνο, ενώ, στους πρωταθλητές Γαλλίας προσφέρουν 300 εκατ. ευρώ!

Ωστόσο, ο 24χρονος επιθετικός αρνείται να μετακομίσει στον Αραβικό κόσμο, θέλοντας να παραμείνει, έστω και στον... πάγκο των Παριζιάνων και του χρόνου να φύγει ως ελεύθερος για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος σταρ το ξεκαθάρισε αυτό και μέσω της στάσης του, αφού σύμφωνα με την «Equipe» αρνήθηκε να συζητήσει με τους ανθρώπους της Αλ Χιλάλ που ταξίδεψαν στο Παρίσι για να μιλήσουν μαζί του.

Παρόλα αυτά, η σαουδαραβική ομάδα δεν... πτοήθηκε, αφού είναι κοντά στο να πάρει έναν άλλον παίκτη από την Παρί! Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αλ Χιλάλ είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τους Γάλλους για τον Μάρκο Βεράτι, όντας κοντά σε συμφωνία και με τον ίδιο τον παίκτη για τριετές συμβόλαιο!



Όπως σημειώνει ο Ιταλός δημοσιογράφος, το deal είναι κοντά στην ολοκλήρωσή του και μένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες για τη μετακόμιση ενός ακόμη μεγάλου ονόματος στη Μέση Ανατολή.

EXCLUSIVE: Marco Verratti to Al Hilal, deal at advanced stages! Saudi club now closing in on agreement with PSG for the Italian midfielder 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Three year contract offered to Verratti, documents to be prepared/checked soon.



Here we go soon — if all goes to plan. pic.twitter.com/ninO5Loyo1