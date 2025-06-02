Λάτσιο: Και επίσημα τέλος ο Μπαρόνι – Ανακοινώνεται ο Σάρι

Και επίσημα… τέλος από τη Λάτσιο ο Μάρκο Μπαρόνι.



Οι λατσιάλι ανακοίνωσαν και επίσημα την λύση της συνεργασίας με τον Ιταλό τεχνικό που κάθισε φέτος στον πάγκο της ομάδας. Στην ανακοίνωση αυτή τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκαν καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Πλέον, μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση της επιστροφής του Μαουρίτσιο Σάρι στην ομάδα. Θυμίζουμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες που αναφέρουν ότι έχει επέλθει συμφωνία της ομάδας με τον Σάρι για να αναλάβει και πάλι τα ηνία της.

