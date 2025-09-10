Ο κύβος ερρίφθη: Το Final 4 της Ευρωλίγκας επιστρέφει στο ΟΑΚΑ! Από την ψηφοφορία των συλλόγων-μετόχων της διοργάνωσης «κλείδωσε» ότι το κορυφαίο γεγονός θα φιλοξενηθεί την ερχόμενη άνοιξη στην Αθήνα, η οποία κέρδισε τη «μάχη» με το Βελιγράδι.

Η ανακαινισμένη έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR, η οποία εδώ και λίγο καιρό φέρει το όνομα ΟΑΚΑ Telekom Center Athens θα υποδεχθεί τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της νέας σεζόν, το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Αυτό θα είναι το πρώτο Final 4, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά το 2007, όταν είχε φιλοξενηθεί και πάλι από το ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να σηκώσει την κούπα επικρατώντας στον τελικό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ψηφοφορία επρόκειτο αρχικά να γίνει τον Ιούλιο, αλλά μεταφέρθηκε για τον Σεπτέμβριο.

Αυτό θα αποτελέσει το 4ο Final 4 στην Ελλάδα, καθώς έχει προηγηθεί εκείνο στο Πειραιά και το ΣΕΦ το 1993, της Θεσσαλονίκης στην Πυλαία το 2000 και στο ΟΑΚΑ το 2007.

«Δεν είμαστε έτοιμοι, είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε τον τελικό μιας τέτοιας διοργάνωσης. Το ΟΑΚΑ είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης, αλλά δεν αφορά μόνο το ΟΑΚΑ. Αφορά τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ», είχε δηλώσει νωρίτερα στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Βρούτσης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε: «Η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στην Αθήνα! Μεγάλη επιτυχία για τη χώρα και την πόλη μας που θα φιλοξενήσει τον Μάιο του 2026 το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός συλλόγων, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης.Το Final 4 της Αθήνας σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών».

