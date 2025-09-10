Λογαριασμός
Κυριακόπουλος: Αποθέωσε Εθνική και Σπανούλη, δείτε την ανάρτηση

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη και όλη την Εθνική Ελλάδας, μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας που σφράγισε την πρόκριση

Κυριακόπουλος

Μετά την εντυπωσιακή νίκη της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ επί της Λιθουανίας με 87-76, που έστειλε την ομάδα στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, ο Γιώργος Κυριακόπουλος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

Σε προσωπικό του story, αποθέωσε τον προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη, αλλά και όλη την Εθνική, υπογραμμίζοντας τη συλλογική προσπάθεια που έφερε την Ελλάδα ανάμεσα στους τέσσερις κορυφαίους της Ευρώπης. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εθνική Ελλάδας Λιθουανία
