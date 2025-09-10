Για τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, το Final 4 της Ευρωλίγκας στην Αθήνα, καθώς και για τον νέο αθλητικό νόμο, μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ.

«Πριν πω για την πρόκρισή μας, να πω δυο θετικά για το χθεσινό παιχνίδι: αισθανθήκαμε όλοι χαρά, συγκίνηση και περηφάνια για το αποτέλεσμα. Το δεύτερο όμως που πρέπει να κρατήσουμε όλοι στο μυαλό μας - γιατί μιλάμε για αθλητισμό - είναι και η εικόνα της Λιθουανίας. Αυτό που έγινε χθες στο τέλος του αγώνα είναι καταπληκτικό: όλος ο κόσμος της Λιθουανίας χειροκροτούσε την ομάδα του παρότι έχασε. Να κρατήσουμε αυτήν την ισχυρή εικόνα», επεσήμανε αρχικά.

Εξέφρασε, μάλιστα, την αισιοδοξία του για την πορεία της «γαλανόλευκης» μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης την Κυριακή. «Εγώ θα είμαι εκεί. Θέλω να είμαι εκεί πολιτικά ηθικά και αθλητικά», όπως είπε.

Αναφερθείς στη σημερινή απόφαση το Final 4 της φετινής σεζόν στην Ευρωλίγκα να διεξαχθεί Αθήνα ή Βελιγράδι, ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε πως με βάση τα στοιχεία αυτό θα γίνει γνωστό αργότερα μέσα στην ημέρα. «Δεν είμαστε έτοιμοι, είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε τον τελικό μιας τέτοιας διοργάνωσης. Το ΟΑΚΑ είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης, αλλά δεν αφορά μόνο το ΟΑΚΑ. Αφορά τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ».

«Είμαστε μια παγκόσμια δύναμη στο μπάσκετ. Το αποδεικνύει το αποτέλεσμα της Εθνικής μας, το αποδεικνύουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τις επιτυχίες τους, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ με τις επιτυχίες τους επίσης στην Ευρώπη. Θέλουμε να έρθει το Final 4, η κυβέρνηση το θέλει, όλοι το θέλουμε. Είμαστε Έλληνες και αυτό μας ενώνει όλους μας. Θα είναι μια γιορτή του μπάσκετ».

«Ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα με τις οικογένειές του»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον νέο αθλητικό νόμο, με τον υπουργό να κάνει λόγο για θετικό αποτύπωμα στην αντιμετώπιση της αθλητικής βίας, κάτι που αποτελεί προϊόν μιας διαρκούς προσπάθειας που δεν τελειώνει ποτέ, όπως είπε.

«Αυτή η μεγάλη προσπάθεια που έγινε τον Φεβρουάριο του 2024 μπορεί να αμφισβητήθηκε στην αρχή, η διαφορά όμως είναι ότι τώρα κινηθήκαμε διαφορετικά. Προσέξτε: η βία δεν τελειώνει ποτέ. Αναχαιτίζεται εκεί που εκκολάπτεται, δηλαδή στις εξέδρες των γηπέδων του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ», υπογράμμισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Ο οποιοσδήποτε δυσκολεύεται να εκφραστεί με βία. Το βλέπουμε με τις κάμερες, οι οποίες έχουν μπει ακόμα και στα αποδυτήρια. Ξέρεις ποιος μπαίνει με το εισιτήριό του και η ΔΕΑΒ αποφασίζει πλέον σε 10 μέρες. Οι κυρώσεις είναι αντικειμενικές: ξέρεις την ώρα που θα πέσει η κροτίδα, το μπουκάλι και η πέτρα, θα κλείσει το γήπεδο. Επίσης, τα εισιτήρια αυξήθηκαν, κάτι που δείχνει ότι ο κόσμος επιστρέφει στο γήπεδο με τις οικογένειές του, ενώ πάει μια χαρά και το ηλεκτρονικό εισιτήριο με την ταυτοπροσωπία, με πάνω από 1,8 εκατομμύρια άτομα να έχουν μπει στο γήπεδο. Για πρώτη φορά αισθάνονται όλοι ότι κάτι έχει γίνει».

