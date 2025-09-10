Λογαριασμός
Η Μπενφίκα απέρριψε μυθική πρόταση για τον Παυλίδη την τελευταία μέρα των μεταγραφών

Ομάδα από μεγάλο πρωτάθλημα έκανε πρόταση λίγο πριν το φινάλε των μεταγραφών με ένα ποσό άνω των 50 εκατ. ευρώ για τον Βαγγέλη Παυλίδη

Παυλίδης

Η Μπενφίκα αποτελεί μια ομάδα… μετρ στις πωλήσεις, το οποίο έχει αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια.

Στη φετινή σεζόν, πούλησε με το ποσό των 50 εκατ. ευρώ τον Άλβαρο Καρέρας στη Ρεάλ Μαδρίτης και είχε την ευκαιρία να κάνει ακόμη μία πώληση με πολλά περισσότερα εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά Μέσα, οι «αετοί» δέχτηκαν την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου μια μυθική πρόταση για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ένα ποσό που δεδομένα ξεπερνούσε αυτό του Καρέρας και ενδεχομένως να ήταν μεγαλύτερο των 60 εκατ. ευρώ.

Κάτι που αποκάλυψε ο Νούνο Καταρίνο, ο οικονομικός διευθυντής της Μπενφίκα αλλά δεν θέλησε να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Υπήρξε μια προσφορά, αλλά θα το αφήσω στον πρόεδρο αν θέλει να τη μοιραστεί. Αλλά ήταν σημαντική. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τη μεγαλύτερη πώληση σε αυτήν την αγορά. Την τελευταία ημέρα, ωστόσο, δεν είχε νόημα. Είχαμε τελειώσει», εξήγησε ο Καταρίνο.

Ο 26χρονος Έλληνας στράικερ και πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα την περασμένη σεζόν, «προστατεύεται» από ρήτρα αποδέσμευσης η οποία φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ. Κάπως έτσι, οι «αετοί» μπορούν να νιώθουν πιο ήσυχοι, τουλάχιστον προς το παρόν…

