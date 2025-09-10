Επισημοποιήθηκε με κάθε τρόπο ότι το Final 4 της Ευρωλίγκας θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον ερχόμενο Μάιο. Νωρίτερα, «κλείδωσε» ότι η έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR κέρδισε τη «μάχη» με το Βελιγράδι, με ψήφους 8-3 (συν δύο λευκά) και θα υποδεχθεί την άνοιξη το κορυφαίο γεγονός.

Λίγη ώρα μετά ακολούθησε η ανακοίνωση από τη διοργανώτρια Αρχή, η οποία έκανε ανάρτηση, αναφέροντας στα ελληνικά «καλημέρα», προτού μεταφέρει την είδηση.

Η ανακοίνωση

Η Euroleague Basketball είναι περήφανη για το γεγονός ότι ανακοινώνει πως το Final Four του2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, επιστρέφοντας την σε έναν από τους πιο ιστορικούς προορισμούς του μπάσκετ.

Το Final Four της EuroLeague του 2026 θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, ένα γήπεδο χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Αρχικά κατασκευασμένο το 1994 και εκτενώς ανακαινισμένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το Telekom Center Athens έχει φιλοξενήσει έκτοτε αμέτρητες θρυλικές στιγμές του μπάσκετ. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου και στη συνέχεια ο τελικός στις 24 Μαΐου.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει το Final Four, με την πρώτη να είναι το 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η κορυφαία διοργάνωση της EuroLeague επιστρέφει στον εμβληματικό χώρο, επιβεβαιώνοντας την ιδιότητα της Αθήνας ως ακρογωνιαίου λίθου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με βαθιά μπασκετική κληρονομιά και μια από τις πιο παθιασμένες βάσεις οπαδών στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 στην Αθήνα, μια πόλη, η οποία έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της EuroLeague», τόνισε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα (Πρόεδρος της Euroleague Basketball). «Η Ελλάδα παραμένει μια βασική αγορά για την Euroleague Basketball, με δύο κορυφαίους συλλόγους να αγωνίζονται ετησίως, ένα απίστευτο γκρουπ οπαδών και δυνατή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα είναι μια φυσική απόφαση, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει ένα ακόμη εντυπωσιακό γεγονός».

«Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση που συνεχίζουμε να χτίζουμε με τις παραδοσιακές μας αγορές», δήλωσε ο Παούλιους Μοτενγιούνας (Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball) και πρόσθεσε:

«Η δέσμευση της πόλης με το μπάσκετ, σε συνδυασμό με την πλούσια ιστορία της και το πάθος των Ελλήνων οπαδών, την καθιστά ιδανικό χώρο για τη μεγαλύτερη διοργάνωσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στην Euroleague Basketball. Η υποστήριξη και η δέσμευσή τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Final Four στην Αθήνα μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τη συνεχή υποστήριξή τους, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε για άλλη μια φορά μια αξέχαστη εκδήλωση».

Η επιστροφή της διοργάνωσης του Final Four στην Αθήνα υπογραμμίζει το focus της Euroleague Basketball στην παροχή ζωντανών εμπειριών παγκόσμιας κλάσης για τους φιλάθλους, ενισχύοντας παράλληλα το παγκόσμιο προφίλ της διοργάνωσης.

