Στέφανος Τσιτσιπάς: Οδηγεί Tesla, αλλά διαμαρτύρεται για την τιμή της βενζίνης – Τον «κράζουν» οι θαυμαστές του

Την αγανάκτησή του για τις τιμές της βενζίνης εξέφρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσω ανάρτησής του στο Twitter, η οποία φαίνεται πως δίχασε το κοινό. Για την ακρίβεια, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον «έκραξαν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι ο διάσημος Έλληνας τενίστας οδηγεί Tesla, ενώ κάποιοι τον χαρακτήρισαν τσιγκούνη!

Πιο συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς γράφει στην ανάρτησή του: «Θυμάστε όταν ήμασταν ενθουσιασμένοι με το να πάρουμε ένα νέο αυτοκίνητο; Τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι όταν το λαμπάκι του καυσίμου δεν ανάβει αμέσως μετά τον ανεφοδιασμό (σ.σ. του αυτοκινήτου)».

Remember when we used to be excited about getting a new car? Now we're excited when the gas light doesn't turn on immediately after filling up.