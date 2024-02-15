Λογαριασμός
Στεφ Κάρι: Έγινε ο πρώτος στην ιστορία του ΝΒΑ με 7 ή περισσότερα τρίποντα σε 4 συνεχόμενους αγώνες - Βίντεο

Σε τρομερή φόρμα βρίσκεται ο Στεφ Κάρι, όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έγινε ο πρώτος που πετυχαίνει 7 ή περισσότερα τρίποντα σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια του NBA

Curry

Άλλο ένα ρεκόρ πέτυχε ο Στεφ Κάρι στην αναμέτρηση των Γουόριορς απέναντι στους Κλίπερς, ευστοχώντας σε τρίποντο με σχεδόν τρία λεπτά να απομένουν για την λήξη της τρίτης περιόδου.

Αυτό ήταν το έβδομο εύστοχο σουτ του από την γραμμή του τριπόντου στον συγκεκριμένο αγώνα και είναι πλέον ο μοναδικός που το έχει καταφέρει σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια στην ιστορία του ΝΒΑ.

Στην ήττα των Γουόριορς, ο Κάρι είχε 9/19 ενώ στους τρεις προηγούμενους αγώνες είχε 7/16 με τους Τζαζ, 9/16 με τους Σανς και 11/16 με τους Πέισερς ευστοχώντας σε 36 τρίποντα συνολικά.

Ωστόσο, χθες, το πιο εντυπωσιακό όλων ήταν εκείνο που πέτυχε… πριν το τζάμπολ αφού σκόραρε από το τούνελ της απέναντι μπασκέτας σε μία ακόμα ξεχωριστή παράσταση του κορυφαίου σουτέρ όλων των εποχών.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: NBA
