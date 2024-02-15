Λογαριασμός
Ετοιμάζει κίνηση για την απόκτηση του Μπρέμερ η Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή με την απόκτηση του αμυντικού της Γιουβέντους, Γκλέισον Μπρέμερ.

Bremer

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για μία ακόμη χρονιά έχει κάκιστο πρόσωπο στην αμυντική της γραμμή, το οποίο την έχει φέρει σε μειονεκτική θέση για τη διεκδίκηση εισιτηρίου για το Champions League της επόμενης περιόδου, ενώ τη φετινή σεζόν ήρθε τελευταία σε όμιλο με Μπάγερν Μονάχου, Κοπεγχάγη και Γαλατασαράι.

Κάπως έτσι, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ξεκινήσει ήδη τον μεταγραφικό σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν, δίνοντας στόχευση στην ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής. Μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά είναι αυτή του Γκλέισον Μπρέμερ!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Calciomercato, η αγγλική ομάδα θα κάνει τη δική της αντεπίθεση για την απόκτηση του αμυντικό των «μπιανκονέρι», ενώ εφόσον αποφασίσει να τον εντάξει στο ρόστερ της θα χρειαστεί να βγάλει το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr

