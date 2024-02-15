Λογαριασμός
Το όμορφο βίντεο του Αστέρα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας

Η αρχηγός της ομάδας γυναικών, Ιωάννα Μελισσού, και αυτός της ανδρικής, Χουάν Μουνάφο, στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας

Αστέρας

Ένα όμορφο βίντεο με πρωταγωνιστές την αρχηγό της ομάδας γυναικών, Ιωάννα Μελισσού, και αυτός της ανδρικής, Χουάν Μουνάφο, έδωσε στη δημοσιότητα ο Αστέρας Τρίπολης για για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας.

«Είσαστε οι δικοί μας ήρωες!

Είσαστε οι δικοί μας πρωταθλητές!

Είσαστε οι δικοί μας πρωταγωνιστές!

Είσαστε οι μεγάλοι νικητές!

Είσαστε εμείς!

Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί!

ΜΠΟΡΩ! ΜΠΟΡΕΙΣ! ΜΠΟΡΟΥΜΕ!».

Πηγή: sport-fm.gr

