Η συνεργασία της Εθνικής ομάδας με τον Βασίλη Σπανούλη θα συνεχιστεί! Ο Έλληνας προπονητής θα παραμείνει στο τιμόνι της τριταθλήτριας Ευρώπης, κατόπιν συνεννόησης της ΕΟΚ με τη Μονακό, όπου εργάζεται ο 43χρονος κόουτς.

Ο προπονητής που οδήγησε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην επιστροφή στα μετάλλια πριν από ενάμιση μήνα θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο τουλάχιστον μέχρι το 2027, με φόντο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί τη χρονιά εκείνη στο Κατάρ.

Αξίζει δε να σημειωθεί πως με την Ελλάδα να φιλοξενεί όμιλο του Eurobasket το 2029, συνεπώς είναι πολύ πιθανό η συνεργασία να συνεχιστεί ως τότε.

Πάντως με δεδομένο ότι ο Σπανούλης έχει φουλ υποχρεώσεις με τη Μονακό σε Γαλλία και Euroleague, στα ματς των προκριματικών του Νοεμβρίου αναμένεται να καθοδηγήσει κάποιος εκ των συνεργατών του, ενδεχομένως ο Ηλίας Καντζούρης.

Υπενθυμίζεται πως μετά μιλώντας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε αναφέρει πως «δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό.

Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα».

