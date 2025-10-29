Μπενίτεθ: «Ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μετά τη νέα νίκη του Παναθηναϊκού και το 2-1 με ανατροπή απέναντι στον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, σχολίασε την εμφάνιση των παικτών που δεν είχαν τόσο χρόνο συμμετοχής μέχρι στιγμής, ενώ, αναφέρθηκε και στην επιλογή του να παρατάξει το «τριφύλλι» με τριάδα από στόπερ.



«Είμαι ικανοποιημένος με την προσπάθεια των παικτών και την προσέγγισή μας στο ματς. Χάρηκα με την αντίδραση μετά το γκολ που είχαμε δεχθεί. Χάρηκα για τους παίκτες που δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα.

Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε ορισμένες ευκαιρίες για γκολ. Το μοναδικό αρνητικό της σημερινής εμφάνισης είναι κάποιοι τραυματισμοί και ενοχλήσεις…



Έπρεπε να βοηθήσουμε τους παίκτες ν’ αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και ταίριαζε στα χαρακτηριστικά των παικτών αυτός ο σχηματισμός που επιλέξαμε…» ήταν τα λόγια του Ισπανού στην Cosmote TV.

