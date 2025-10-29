Η Μονακό με ένα άρτια εκτελεσμένο πλάνο, εξουδετέρωσε τα περισσότερα ατού του Ολυμπιακού, έριξε τρομερό ξύλο στον Βεζένκοφ, οδηγώντας τον συνέχεια στις βολές - δεν μπόρεσε να βρει ποτέ ρυθμό - και με τους εκπληκτικούς Ντιαλό και Τζέιμς να οργιάζουν στην επίθεση, νίκησε δίκαια στο ΣΕΦ με 87-92.

Το παιχνίδι είχε ένταση, πάθος, δραματικό φινάλε και μπόλικο... άρωμα playoffs και ι «ερυθρόλευκοι» έπεσανσ το 4-3 μετά από επτά αγωνιστικές στην Εuroleague.

Με τους «ερυθρόλευκους» στο -10 στα μέσα της τελευταίας περιόδου, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με μαγική εμφάνιση και 15 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, πάλεψε για μια θρυλική ανατροπή, ωστόσο, οι Μονεγάσκοι με τους Μάικ Τζέιμς και Άλφα Ντιαλό σε εκπληκτικό βράδυ, πήραν το ροζ φύλλο αγώνα.



Το ματς:



Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην αρχική του πεντάδα, μπήκε κάπως νωθρά στο παρκέ, καθώς αστόχησε σε πέντε διαδοχικά σουτ και έκανε δύο λάθη. Η Μονακό το εκμεταλλεύτηκε και με αιχμή του δόρατος τον Ντιάλο προηγήθηκε με 8-1 στο τρίλεπτο. Το πρώτο «ερυθρόλευκο» εντός πεδιάς καλάθι ήρθε σχεδόν 4 λεπτά μετά το τζάμπολ από τον Γουόκαπ, με τους Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να συνδέονται με το αντίπαλο καλάθι και να γράφουν το 9-8 στο 6'.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε εκ νέου το προβάδισμα με καλάθι των Τάις, Μπλόσομγκεϊμ και Ντιαλό (11-14), για να ακολουθήσουν μερικές εξαιρετικές άμυνες των γηπεδούχων, οι οποίοι χάρη στους 4 πόντους του Ντόρσεϊ, το ωραίο ντράιβ του Νιλικίνα προσπέρασαν ξανά για το 17-16 στο 9ο λεπτό. Μάλιστα, η τρομερή άμυνα του Γουόρντ στο φινάλε πάνω στον Μίροτιτς, έδωσε μία έξτρα επίθεση στους Πειραιώτες, οι οποίοι βρήκαν ένα τρομερό buzzer beater τρίποντο του Βεζένκοφ από τα 8 μέτρα για να κλείσουν την περίοδο στο +4 και το 20-16, με το πρώτο εύστοχο σουτ πίσω από τα 6,75μ. μετά από έξι άστοχα.

Αρκετά σκληρό παιχνίδι έγινε στη δεύτερη περίοδο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν συχνά-πυκνά στην γραμμή των βολών. Με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να έρχεται από τον πάγκο με την γνωστή «σπιρτάδα» και εκρηκτικότητά του και να προσφέρει πολύτιμες επιθετικές λύσεις στο τρανζίσιον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε για πρώτη φορά στο +8 και το 30-22 στο 14ο λεπτό.

Κάπου εκεί, ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν «στροφές», βελτίωσαν την άμυνά τους και με μαέστρο σε δημιουργία και επίθεση τον Μάικ Τζέιμς (6 ασίστ στο ημίχρονο), έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 13-3 και προσπέρασαν για το 35-33 στο 18ο λεπτό. Σε αυτό το διάστημα, ο Ολυμπιακός σκόραρε μόνο με το γκολ-φάουλ του Ντόντα Χολ. Δύο βολές του Μιλουτίνοφ έφεραν το ματς στα ίσα, για να ακολουθήσει το μόλις δεύτερο «ερυθρόλευκο» τρίποντο της βραδιάς δια χειρός Παπανικολάου (2/14 στο 20λεπτο), με τον Τζέιμς στο φινάλε να φτάνει ανενόχλητος στο λέι απ και να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 38-37.

Αρκετά διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο, αφού αμφότερες οι ομάδες βελτίωσαν κατακόρυφα την εικόνα τους στο εμπρός μέρος του παρκέ. Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να κυριαρχεί στους... αιθέρες και να πετυχαίνει 10 από τους 13 πόντους του Ολυμπιακού (!), οι γηπεδούχοι διατηρούσαν - έστω και οριακά - το προβάδισμα (51-49) στο 25ο λεπτό, την στιγμή όπου για τη Μονακό οι Τζέιμς και Ντιάλο κουβαλούσαν επιθετικά.

Μάλιστα, ο πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ... πήρε φωτιά στη συνέχεια και με 8 πόντους και δύο ασίστ, οδήγησε την ομάδα του Πριγκιπάτου σε ένα σερί 15-3 για το +10 των φιλοξενούμενων και το 64-54 στο 29ο λεπτό. Παρά το σοκ, οι Πειραιώτες μάζεψαν την κατάσταση με δύο πόντους του Βεζένκοφ και δύο μεγάλα σουτ μέσης απόστασης του Ντόρσεϊ, μειώνοντας στο 64-60 του δεκαλέπτου.

ο ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, εκεί όπου η Μονακό βρήκε μεγάλα τρίποντα με τους Στραζέλ και Οκόμπο, με τον Χολ να δίνει απαντήσεις με τρία εντυπωσιακά καρφώματα για το 66-72 στο 33ο λεπτό. Παρά τους πόντους των Ντόρσεϊ και Γουόρντ, οι Μονεγάσκοι έβρισκαν τρόπο να διατηρούν το πάνω χέρι στο σκορ και με τους Ντιάλο και Τζέιμς μάλιστα πήγαν στο +9 και το 79-70 στο 36'.

Ένα λεπτό μετά, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +10 (74-84), δείχνοντας να καθαρίζουν το ματς. Όμως, ο Ντόρσεϊ (15 πόντους στο δεκάλεπτο!) το πήρε πάνω του και με έξι πόντους, ο Ολυμπιακός μείωσε σε 86-84 και σε 89-86 στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Εκεί, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δύο ευκαιρίες με τρίποντα των Φουρνιέ και Γουόρντ να ισοφαρίσουν το ματς, όμως, αμφότεροι αστόχησαν. Κάπως έτσι το παιχνίδι κρίθηκε στις βολές, με τη Μονακό να παίρνει τη νίκη με το τελικό 92-87.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92.

