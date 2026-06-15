Σοβαρεύουν τα σενάρια για Σέλτικς και Γιάννη: Εμπλέκουν τους Κλίπερς σε τριπλή ανταλλαγή

Τα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν πάρει... φωτιά τα τελευταία 24ωρα, με πολλούς γνωστούς και έγκριτους δημοσιογράφους του ΝΒΑ να εμπλέκουν το όνομα του Έλληνα σούπερ σταρ με τους Μπόστον Σέλτικς!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Γκραντ Άφσεθ, οι «κέλτες» φαίνεται πως έχουν προχωρήσει αρκετά τις συζητήσεις ενός πιθανού trade με τους Μιλγουόκι Μπακς, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε αναζήτηση ενός τρίτου οργανισμού για να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή!

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, είναι πολύ πιθανό να μπουν στο κόλπο οι Λος Άντζελες Κλίπερς, οι οποίοι και θα πάρουν από τους Σέλτικς τον Τζέιλεν Μπράουν, δίνοντας με τη σειρά τους το Νο. 5 του φετινού draft στα «ελάφια».

Βέβαια, για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο mega trade θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλα ανταλλάγματα από τις τρεις ομάδες.

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