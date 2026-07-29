«Εκτός νυμφώνος» τα ΜΜΕ στη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σαφής πρόθεση του Λευκού Οίκου να διατηρήσει απόρρητο το περιεχόμενο της συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου.

Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ως κομβικής σημασίας, αλλά καλύφθηκε με ελάχιστη δημοσιογραφική παρουσία τόσο από ισραηλινά όσο και από αμερικανικά ΜΜΕ.

Έγιναν πρωτοφανείς ενέργειες εσωστρέφειας : ο Νετανιάχου ταξίδεψε από στρατιωτική βάση και δεν μπήκε από την κεντρική είσοδο του Λευκού Οίκου, ενώ οι ηγέτες απέφυγαν τις δημόσιες δηλώσεις σε αντίθεση με προηγούμενες συναντήσεις τους.

Σαφής η πρόθεση να κρατηθούν μακριά από την δημοσιότητα τα όσα συζήτησαν Τραμπ και Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Πάντως από την ισραηλινή πλευρά διέρρευσαν στοιχεία της ατζέντας.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Παρότι η χθεσινή συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βιενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο χαρακτηρίζεται κατά κοινή ομολογία ως κομβικής σημασίας, αποδείχθηκε εξαιρετικά απρόσιτη ως προς την ειδησεογραφική της κάλυψη. Όπως είχαν επισημάνει από τις παραμονές της πραγματοποίησής της τα κρατικά ισραηλινά μέσα, ήταν μία ξεκάθαρη επιλογή του Λευκού Οίκου να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των Ισραηλινών δημοσιογράφων που θα συνόδευε τον Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, με αντίστοιχο ελάχιστο αριθμό των Αμερικανών συναδέλφων τους ανήμερα της συνάντησης.

Πηγή: Deutsche Welle

Ένα πρόσθετο στοιχείο εσωστρέφειας είναι ότι, σε αντίθεση με το παρελθόν, ο Νετανιάχου αναχώρησε για τις ΗΠΑ από την αεροπορική βάση Νεβατίμ του νοτίου Ισραήλ και όχι από το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, ενώ δεν εισήλθε στον Λευκό Οίκο από την κεντρική είσοδο. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τις προηγούμενες επτά φορές που Τραμπ και Νετανιάχου συναντήθηκαν στην αμερικανική πρωτεύουσα κατά την τρέχουσα προεδρική θητεία, οι δύο ηγέτες δεν προέβησαν σε δημόσιες δηλώσεις.Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, αρκέστηκε να δηλώσει πως η συνάντηση «υπήρξε παραγωγική» χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει λακωνικά με ανάρτησή του στο Truth Social πως «συζήτησε πολλά θέματα με τον Νετανιάχου», προσθέτοντας ότι «η συνάντηση ήταν πολύ καλή».Τι προκύπτει από τις διαρροέςΣε αντίθεση, όμως, προς τις επικοινωνιακές υποδείξεις του περιβάλλοντος Τραμπ, το δίκτυο CNN ήδη από χθες επικαλέσθηκε καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές του πρωθυπουργικού γραφείου στην Ιερουσαλήμ, δίνοντας μία σαφέστερη εικόνα των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος στο Οβάλ Γραφείο.Δεν προκάλεσε έκπληξη ότι πρώτο θέμα της ατζέντας ήταν το Ιράν και συγκεκριμένα η αποσαφήνιση των αμερικανικών προθέσεων ως προς την αντιμετώπιση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ότι ο Νετανιάχου φερόταν να θέτει ενώπιον των Αμερικανών νέες πληροφορίες σχετικά με τις υπόγειες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στα περίχωρα του Ισπαχάν, και συγκεκριμένα στο Όρος Αξίνα, σε απόσταση αναπνοής από το πυρηνικό εργοστάσιο του Νατάνζ.Ειδικά ως προς την εν λόγω διαρροή, σε σημερινή συνέντευξη στο Fox News, ο Τραμπ δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του, λέγοντας ότι «δεν είχε ανάγκη τον Μπίμπι για να μάθει όσα ήδη ξέρει».Τουρκία, Σαουδική Αραβία και ισραηλινή υπεροπλίαΠέραν του Ιράν όμως, σύμφωνα πάντα με το CNN, φέρονται να συζητήθηκαν οι ισραηλινοί προβληματισμοί για την εξοπλιστική ενδυνάμωση της Τουρκίας ενόψει της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35, οι προϋποθέσεις και εγγυήσεις με τις οποίες η Σαουδική Αραβία θα αποκτήσει αμερικανική πυρηνική τεχνογνωσία, το πώς θα διασφαλιστεί η σημερινή ισραηλινή υπεροπλία στην Μέση Ανατολή και με ποιον ρυθμό θα δρομολογηθεί περαιτέρω η νέα στρατηγική συνεργασία Ισραήλ-ΗΠΑ, με απώτερο στόχο, σε βάθος δεκαετίας, το Ισραήλ να μετατραπεί από αποδέκτης αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας σε συμπαραγωγό οπλικών συστημάτων.Παρότι τα κρατικά ισραηλινά μέσα επέμεναν ότι ο Νετανιάχου προτίθεται να ξεκαθαρίσει ότι οι δυνάμεις του IDF δεν πρόκειται να αποσυρθούν από την Γάζα, τον Λίβανο και την νότια Συρία, Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ήδη από χθες, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ότι δεν ζητήθηκε κάτι τέτοιο από το Ισραήλ. Και αυτό παρότι τους προηγούμενους μήνες είχαν πληθύνει οι ενδείξεις ότι η διακυβέρνηση Τραμπ πίεζε την κυβέρνηση Νετανιάχου να αποδεχθεί κάτι τέτοιο, ενόψει κυρίως των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.Νετανιάχου: «Η καλύτερη συνάντηση που είχα ποτέ»Αναμφίβολα, η ειδησεογραφική συσκότιση ως προς το τι ακριβώς ειπώθηκε και τι όχι στην χθεσινή συνάντηση συνεχίζεται. Το κενό επιχειρείται να καλυφθεί με αποσπάσματα συνεντεύξεων, τόσο του Τραμπ όσο και του Νετανιάχου, στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, με τον τελευταίο να τονίζει με έμφαση ότι «η συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν η καλύτερη που είχε ποτέ μέχρι τώρα», αφήνοντας το περιθώριο πως, όταν θα επιστρέψει στο Ισραήλ, οι δημοσιογραφικές διαρροές που θα προκύψουν, ίσως διαφωτίσουν περισσότερο την κοινή γνώμη.

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