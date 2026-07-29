Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Παιανίας

Ένα σημαντικό έργο υποδομής, ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της Παιανίας, η κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, δρομολογήθηκε με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ύψους 13.387.000 ευρώ, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου, του δημάρχου Παιανίας Ισίδωρου Μάδη, του προέδρου ΕΥΔΑΠ Γεώργιου Στεργίου και συνεργατών τους, σε ειδική τελετή στο μουσείο Βορρέ Παιανίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο, με διάρκεια περάτωσης 30 μηνών, αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού της Παιανίας, συνολικής έκτασης 2.900 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με τη σύμβαση προβλέπονται:

⁠Η κατασκευή δικτύου αγωγών μήκους 53 χλμ.

Η κατασκευή 1.490 προκατασκευασμένων φρεατίων επίσκεψης από οπλισμένο σκυρόδεμα,

Η αντικατάσταση υφιστάμενων φρεατίων από συνθετικό υλικό.

Η κατασκευή 3.600 εξωτερικών διακλαδώσεων, για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο.

Το νέο εσωτερικό δίκτυο θα διοχετεύει τα αστικά λύματα στους υφιστάμενους συλλεκτήρες ακαθάρτων και μέσω του ευρύτερου αποχετευτικού συστήματος θα καταλήγουν στο νέο υπερσύγχρονο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου - Παιανίας, το οποίο κατασκευάστηκε από την περιφέρεια και εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2024.

Σημειώνεται ότι η ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 εξασφάλισε τους αναγκαίους ευρωπαϊκούς πόρους για την επανεκκίνηση και την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα. Δικαιούχος και αναθέτουσα αρχή, είναι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση της πράξης, σε συνεργασία με την περιφέρεια και τον Δήμο Παιανίας.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του έργου ενισχύεται η συμμόρφωση της χώρας μας με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τη συλλογή, τη διαχείριση και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Σε χαιρετισμό που απέστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε: «Η κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης στον Δήμο Παιανίας αποτελεί επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στη δημόσια υγεία, στην προστασία των υπόγειων υδροφορέων και του φυσικού περιβάλλοντος. Αναβαθμίζει την ιδιοκτησία στην περιοχή, διασφαλίζει τη νομιμότητα της χώρας μας, ως προς τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της και αφήνει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα στις επόμενες γενιές.

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης προσπάθειας που εξελίσσεται σήμερα στην Ανατολική Αττική, ένα πρόγραμμα υποδομών που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, αφορά μισό εκατομμύριο πολίτες και μετατρέπει μία περιοχή που για δεκαετίες βρισκόταν στο επίκεντρο των περιβαλλοντικών εκκρεμοτήτων της χώρας, σε παράδειγμα σύγχρονου σχεδιασμού και βιωσιμότητας.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το νερό ως στρατηγικό εθνικό πόρο και την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτό ως προϋπόθεση ασφαλείας και κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό και τα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης συνιστούν κρίσιμες εθνικές υποδομές. Η διαχείριση του νερού δεν μπορεί να βασίζεται σε λύσεις του χθες. Απαιτεί σύγχρονες υποδομές, ισχυρούς δημόσιους φορείς, αξιοποίηση της τεχνολογίας και μακρόπνοο σχεδιασμό».

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στη σύμβαση, είπε ότι «σηματοδοτεί την οριστική πορεία κατασκευής και ολοκλήρωσης μίας κρίσιμης και απολύτως απαραίτητης υποδομής για την Παιανία.

H επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος, όχι μόνο στην Παιανία αλλά σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική, αποτελεί για εμάς ένα μεγάλο και σύνθετο στοίχημα. Για να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες ελλείψεις σε βασικές υποδομές απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, συνεργασίας και αποτελεσματική αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου, με διαφάνεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Εδώ, στην Παιανία, φαίνεται πως το στοίχημα αυτό το κερδίζουμε».

Ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι «η αποχέτευση της Παιανίας, εντάσσεται μαζί με τα αντίστοιχα έργα που εκτελούμε και σε άλλους δήμους του λεκανοπεδίου, στις οκτώ κορυφαίες παρεμβάσεις που υλοποιούμε ως Περιφέρεια Αττικής. Παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί, όπως δεσμευθήκαμε, έως το τέλος του 2028, υπηρετώντας τη δέσμευσή μας για μια Αττική περισσότερο ανθρώπινη, ασφαλή και ανθεκτική.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία από τις 352 παρεμβάσεις που παρουσιάσαμε προ ημερών στον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας μας, δίνοντας λογαριασμό στους πολίτες για όσα σχεδιάζουμε, χρηματοδοτούμε και υλοποιούμε».

Επίσης, σημείωσε ότι με τη συμβολή της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και τη συνεργασία του Δήμου Παιανίας, «προχωρούμε συντεταγμένα στην επίλυση ενός μακροχρόνιου προβλήματος», τονίζοντας ότι μέσω των «υπηρεσιών μας θα παρακολουθούμε διαρκώς την εξέλιξη των εργασιών, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, με τις προβλεπόμενες ποιοτικές προδιαγραφές και με απόλυτο σεβασμό στα χρήματα των πολιτών. Για εμάς η προσπάθεια συνεχίζεται. Θα είμαστε διαρκώς παρόντες στο πεδίο, μέχρι να παραδώσουμε στους κατοίκους της Παιανίας την υποδομή που δικαιούνται και περιμένουν εδώ και δεκαετίες».

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μανώλης Γραφάκος, χαρακτήρισε πολύ σημαντικό για την Παιανία το έργο, όπως και τη συμβολή σε αυτό του Νίκου Χαρδαλιά, προσθέτοντας: «Ολοκληρώνουμε το κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων του λεκανοπεδίου, και το τελειώνουμε σε αγαστή συνεργασία με τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά. Προφανώς, όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει εάν εκείνος δεν διέθετε τους ευρωπαϊκούς πόρους που διαχειρίζεται προς αυτό τον τομέα. Η επιτάχυνση των έργων έχει γίνει επί της δικής του θητείας στην Περιφέρεια Αττικής και αυτό θα πρέπει να του το πιστώσουμε δημοσίως.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για την αγαστή και στενή συνεργασία που έχουμε. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και να χαρούν οι πολίτες το νέο αυτό έργο».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης δήλωσε : «Το έργο δικτύου ακαθάρτων της ΔΕ Παιανίας αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση προς τις επόμενες γενιές, μια επένδυση στο αύριο της περιοχής μας και πρωτίστως ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία του περιβάλλοντος. Για να φτάσουμε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης προηγήθηκε ένας αγώνας δρόμου από το 2019. Σε αγαστή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και την Περιφέρεια Αττικής, καταφέραμε να διασωθεί από το τέλμα που το οδήγησαν οι κακές επιλογές του παρελθόντος.

Είμαι σίγουρος ότι η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία στη χώρα πάνω σε αυτό το αντικείμενο και εν τέλει τελικός διαχειριστής του, με μεγάλη εμπειρία και επιβεβαιωμένη τεχνογνωσία, έχοντας τα διδάγματα του πρόσφατου παρελθόντος στα Γλυκά Νερά, θα ανταπεξέλθει στον ρόλο της ώστε η εξέλιξη του έργου να είναι ομαλή, με τη λιγότερη δυνατόν επιβάρυνση για την τοπική κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί και ο εργολάβος ο οποίος γνωρίζει πως θα μας έχει στο πλευρό του αλλά και απέναντι αν αυτό απαιτηθεί ώστε να προλάβουμε τυχόν λάθη σε βάρος της πόλης και των δημοτών».

Ο πρόεδρος ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ Γεώργιος Στεργίου, τόνισε: «Η ποιότητα ζωής όλων των πολιτών στην Παιανία θα αλλάξει σημαντικά μόλις ολοκληρωθεί το έργο που σήμερα ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης. Αναβαθμίζει την καθημερινότητα των κατοίκων του δήμου, προστατεύει το περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους της περιοχής, και θέτει τις βάσεις για μια αστική ανάπτυξη προς όφελος και των επόμενων γενιών. Η στενή συνεργασία μας με την Περιφέρεια Αττικής και τη δημοτική Αρχή της Παιανίας είναι ουσιαστική και γι' αυτό καθοριστική για την ωρίμανση και την πρόοδο του έργου. Δουλεύουμε μαζί για ένα καλύτερο αύριο των δημοτών της Παιανίας αλλά και ολόκληρης της Ανατολικής Αττικής».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ Χάρης Σαχίνης, υπογράμμισε ότι: «Το έργο αποχέτευσης στην Παιανία εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ που υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ, με αιχμή του δόρατος την Ανατολική Αττική, περιοχή που για χρόνια παρέμενε εκτός βασικών υποδομών. Η σημερινή σύμβαση δεν αφορά μόνο την Παιανία, αλλά αποτελεί κομμάτι ενός ολιστικού σχεδιασμού που αναβαθμίζει τη δημόσια υγεία, προστατεύει το περιβάλλον και ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής είναι αδιαμφισβήτητη όπως και η δέσμευσή μας να συνεχίσουμε με αυξανόμενο ρυθμό την υλοποίηση των έργων υποδομής που έχει ανάγκη η Ανατολική Αττική, προσφέροντας το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που η ΕΥΔΑΠ παρέχει αδιακρίτως σε όλους τους πελάτες της».

Το «παρών» στην τελετή υπογραφής της σύμβασης έδωσαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και του βουλευτή της ΝΔ Μάκη Βορίδη, ενώ παρόντες ήταν οι βουλευτές Α' Ανατολικής Αττικής Στέλιος Πέτσας, Γιώργος Βλάχος και Βασίλης Οικονόμου, ο δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτριος Δαμάσκος, τα τακτικά μέλη ΣΟΣΧΕ Βίκυ Καβαλλάρη και Θανάσης Αυγερινός, η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική» 2021 - 2027 Δημήτρης Δρόσης και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Βασίλης Κόκκαλης και Βαγγέλης Αλμπάνης.

Πηγή: skai.gr

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