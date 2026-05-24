Αντετοκούνμπο: Ίσως μια μέρα παίξω EuroLeague

Αντετοκούνμπο: «Ίσως μια μέρα παίξω στην EuroLeague»

Όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη EuroLeague ΤV, κατά τη διάρκεια της ανάπαυλα του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι μια από τις ξεχωριστές παρουσίες στα court seats του Telekom Center Athens για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Greek Freak στο ημίχρονο της αναμέτρησης, μίλησε στη EuroLeague TV για την παρουσία του στο γήπεδο, αλλά απάντησε και στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί κάποια στιγμή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην EuroLeague TV:

Για την παρουσία του στο T-Center: «Οι οπαδοί με έχουν δει να παίζω εδώ. Έχω παίξει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο με την Εθνική».

Για το αν μία μέρα θα παίξει κι αυτός στην EuroLeague: «Ναι, ναι. Ίσως μια μέρα συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή η εστίασή μου είναι να παίξω στο NBA για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια».


 

Πηγή: sport-fm.gr

Γιάννης Αντετοκούνμπο
