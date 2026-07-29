Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ένα τέμενος στη Λωρίδα της Γάζας το οποίο, όπως λέει το Ισραήλ, το χρησιμοποιούσε η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ως χώρο αποθήκευσης όπλων.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας ο ισραηλινός στρατός έπληξε και κατέστρεψε πολλούς χώρους αποθήκευσης όπλων της Χαμάς στην κεντρική και βόρεια Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο στρατός. Ο ένας από αυτούς τους χώρους βρισκόταν «στο εσωτερικό ενός τεμένους» στο βόρειο τμήμα του θύλακα και χτυπήθηκε ώστε «να εξαλειφθεί η απειλή» για τους Ισραηλινούς στρατιώτες και πολίτες.

Χθες Τρίτη, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην Πόλη της Γάζας είδαν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από τα αντίσκηνα των εκτοπισμένων, έπειτα από ένα πλήγμα στο τέμενος αλ Μουτακίν. Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι είχε προειδοποιήσει τον πληθυσμό για το πλήγμα και οι φωτογραφίες του AFP δείχνουν δεκάδες Παλαιστίνιους να φεύγουν από τη ζώνη αυτή πριν χτυπηθεί το τέμενος.

«Είναι αυτό κατάπαυση του πυρός;» διερωτήθηκε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Σεχαντέχ Μπαντάουι. «Καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, γίνονται επιθέσεις. Παντού. Απειλούν και χτυπούν, είτε είναι αυτοκίνητα αμάχων είτε οτιδήποτε άλλο», πρόσθεσε.

Ο Αμίρ Άμπου αλ Αμράιν, γενικός διευθυντής του υπουργείου Θρησκευτικών Θεμάτων στη Γάζα είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν ολοσχερώς το τέμενος. «Η κατοχική δύναμη χρησιμοποιεί προφάσεις (...) για να δικαιολογήσει τα εγκλήματά της», είπε, ζητώντας διεθνή παρέμβαση για να προστατευθούν τα τεμένη και γενικότερα οι χώροι λατρείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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