Σούπερ Παναιτωλικός, έριξε τεσσάρα στην ΑΕΛ Novibet και ανάσανε

Απίθανος Παναιτωλικός, επέστρεψε με κρότο στις νίκες. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πέρασε εντυπωσιακά απ’ τη Λάρισα, επικρατώντας 4-1 της ΑΕΛ Novibet για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Αγρινιώτες τράβηξαν… χειρόφρενο στον κατήφορο, προερχόμενοι από επτά διαδοχικές ήττες, με τις έξι να είναι στο πρωτάθλημα και πήραν τρίποντο-ανάσα. Οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν τρομερό πρώτο ημίχρονο, σκοράροντας με Μπάτζι (2'), τρομερό σουτ του Εστεμπάν (22') και τον Ρόσα (45'+4'), ενώ μείωσε ο Γκαράτε (31') για τους γηπεδούχους. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Σμυρλής (73') με σουτάρα.

Με 3-5-2 παρέταξε την ΑΕΛ Novibet ο Σάββας Παντελίδης. Στο τέρμα ο Αναγνωστόπουλος, με την τριάδα Παντελάκη, Μπατουμπινσικά και Φεριγκρά να είναι στο κέντρο της άμυνας και τους Μασόν-Όλαφσον να έχουν τις δύο πλευρές. Σουρλής, Πέρες και Σαγκάλ η τριάδα στο κέντρο, με τους Τούπτα και Γκαράτε στη γραμμή κρούσης.



Με 4-3-3 παρέταξε τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Αναστασίου. Στο τέρμα ο Κουτσερένκο, στο κέντρο της άμυνας Γκράναθ και Σιέλης, ενώ Μαυρίας και Μανρίκε στα μπακ, με τους Μπουχαλάκη, Σατσιά και Σατσάν να είναι η τριάδα στα χαφ, ενώ Λομπάτο και Ρόσα ήταν στα «φτερά» και ο Μπάτζι στην κορυφή.

Ο Παναιτωλικός είχε μεγάλη πίεση πριν τη σέντρα, αλλά κατάφερε να τη μετατρέψει σε «όπλο», μπαίνοντας αποφασισμένος στην αναμέτρηση. Μόλις στο 2ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ. Αφού έφυγαν τάχιστα στην κόντρα, με τον Ματσάν να πλαγιοκοπεί από αριστερά, κάνοντας το overlap με τον Ρόσα που σέντραρε και ο Μπάτζι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Στο 5’ οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία για το 1-1, με τον Τούπτα να γυρίζει στον Σαγκάλ που εκτέλεσε, με τον Κουτσερένκο να διώχνει ενστικτωδώς. Στο 14’ οι «βυσσινί» κλώτσησαν μεγάλη ευκαιρία, με τον Σαγκάλ να στρώνει από τα αριστερά για τον Γκαράτε που έκανε κάκιστο κοντρόλ, με την μπάλα να φεύγει εκτός.

Στο 19’ η ΑΕΛ είχε το γλυκό πλασέ του Πέρες λίγο έξω από την περιοχή να περνάει δίπλα από την αντίπαλη εστία. Ο Παναιτωλικός στο 23’ άγγιξε το 2-0, με τον Μπάτζι να παίρνει την μπάλα από «δώρο» της αντίπαλης άμυνας και να δίνει στον Λομπάτο, του οποίου το σουτ κόντραρε και πέρασε ελάχιστα εκτός.

Στο επόμενο λεπτό, όμως, έγινε το 0-2. Ο Ματσάν εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, η ΑΕΛ έδιωξε και ο Εστεμπάν με σουτάρα λίγο έξω από την περιοχή εκτέλεσε τον Αναγνωστόπουλο.

Οι γηπεδούχοι «πάγωσαν» ήταν δραστήριοι μετά το 0-1, αλλά μετά το δεύτερο γκολ των Αγρινιωτών «πάγωσαν» και χρειάστηκαν χρόνο για να βρουν τα πατήματά τους. Ωστόσο, όταν το έκαναν ήρθε και το 1-3. Ο Πέρες έκανε ωραίο σουτ εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Κουτσερένκο, στον οποίο βρήκε στη συνέχεια, προτού στρωθεί στον Γκαράτε που έκανε το 1-2 από κοντά στο 31’.

Στο 39’ ο Ματσάν εκτέλεσε φάουλ, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από την εστία. Όλα έδειχναν ότι το ματς οδηγείται σε ημίχρονο με σκορ 1-2. Ωστόσο, ο Ρόσα είχε διαφορετική άποψη, μπαίνοντας στο 45’+4’ στην περιοχή για να εκτελέσει τον Αναγνωστόπουλο με συρτό σουτ.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα και στο β’ μέρος, με τον Λουμπάτο να μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή και τον Αναγνωστόπουλο να κάνει σωτήρια έξοδο. Στο επόμενο λεπτό είχε μεγάλη ευκαιρία η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Αφού έφυγε στην κόντρα, με τον Σμυρλή να γίνεται αποδέκτης της μπάλας, να πατάει περιοχή, αλλά το σουτ του ήταν πολύ άστοχο από θέση βολής.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, η ΑΕΛ Novibet έγινε πιο δραστήρια. Για να βρει την πρώτη πραγματικά καλή φάση έφτασε στο 67’ η αναμέτρηση, με τον Σαγκάλ να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά και τον Σίστο να αστοχεί με σουτ δίχως ισορροπία.



Ο Παναιτωλικός με νέα γκολάρα τελείωσε το παιχνίδι στο 73’, με τον Σμυρλή να χορεύει τον Μασόν και με σουτάρα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αναγνωστόπουλου. Διαδικαστικό ήταν το υπόλοιπο διάστημα, με την ΑΕΛ Noviber να έχει μία καλή στιγμή, με την κεφαλιά του Φεριγκρά, που μπλόκαρε ο Κουτσερένκο.

MVP: Πολλοί παίκτες του Παναιτωλικού βρέθηκαν σε εξαιρετικό απόγευμα. Θα ξεχωρίσουμε τον Ρόσα που είχε ασίστ για το 1-0 και γκολ για το 3-1, σε σημείο που άρχισε να το πιστεύει η ΑΕΛ Novibet.



Σφυρίχτρα: Άνετο απόγευμα στη δουλειά για τον Βεργέτη, στο οποίο δεν έκατσε κάποια δύσκολη φάση. Μόνο σε επίπεδο καρτών είχε ψωμί η αναμέτρηση.



ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος - Μασόν, Παντελάκης (46’ Σίστο), Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον – Σουρλής (12’ Ναόρ), Πέρες (61’ Μούργος), Σαγκάλ - Γκαράτε (61’ Πασάς), Τούπτα (78’ Νγκόι)

Στον πάγκο έμειναν: Μελίσσας, Αποστολάκης, Ηλιάδης, Χατζηστραβός, Βενετικίδης, Στάικος, Ατανάσοφ



Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο - Μαυρίας (16’ Εστεμπάν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε - Μπουχαλάκης, Σατσιάς, Ματσάν (81’ Μπρέγκου) - Λομπάτο (67’ Άλεξιτς), Ρόσα (46’ Σμυρλής), Μπάτζι (81’ Γκαρσία)

Στον πάγκο έμειναν: Ζίβκοβιτς, Μλάντεν, Αποστολόπουλος, Κόγιτς, Νικολάου, Μίχαλακ



Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Χριστοδούλου

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: Ματσούκας, Ευαγγέλου

