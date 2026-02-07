Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Την Κυριακή συμπληρώνονται 45 χρόνια από την τραγωδία τςη Θύρας 7

Μήνυμα για την τραγική επέτειο από την Ένωση

«Κάθε χρόνο 8 Φλεβάρη όλη η φίλαθλη Ελλάδα θα τιμά τη Μνήμη των 21 αυτών νέων παιδιών»

Μήνυμα για τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας στη Θύρα 7 έστειλε και η ΠΑΕ ΑΕΚ. Σε ανάρτησή τους οι «κιτρινόμαυροι», οι οποίοι έστειλαν και στεφάνι στο μνημόσυνο έξω από το «Γ. Καραϊσκάκης», αναφέρονται στην ημέρα μνήμης.

«Η Οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και σήμερα τη μνήμη των 20 νέων ανθρώπων, φιλάθλων του Ολυμπιακού και ενός της ΑΕΚ, που έχασαν άδικα τη ζωή τους στις 8 Φεβρουαρίου του 1981, ευρισκόμενοι ως θεατές απλά στο γήπεδο δίπλα στις αγαπημένες τους ομάδες. Χρέος όλων μας απέναντι σε αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, είναι να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας των φιλάθλων, η οποία πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Κάθε χρόνο 8 Φλεβάρη όλη η φίλαθλη Ελλάδα θα τιμά τη Μνήμη των 21 αυτών Νέων παιδιών...», αναφέρεται από την ΠΑΕ ΑΕΚ.

