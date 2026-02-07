Γιάγκουσιτς: Τα πάντα για να αποδείξω την αξία μου - Οι οπαδοί μας να περιμένουν ντρίμπλες και γκολ

Αποφασισμένος να κάνει τα πάντα στον Παναθηναϊκό για να αποδείξει την αξία του αλλά και να κερδίσει μία θέση στην εθνική Κροατίας δηλώνει ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς στην πρώτη του συνέντευξη που παραχώρησε στο PAO TV, το κανάλι των πράσινων στο Youtube. Ο νέος άσος του τριφυλλιού μετέφερε το πώς έζησε αυτός τις τελευταίες ημέρες που τελικά τον έφεραν στον Παναθηναϊκό και απευθυνόμενος στους οπαδούς της ομάδας τους υπόσχεται πολλές ντρίπλες, πολλά γκολ και μεγάλη προσπάθεια πάντα για το καλό της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο νεαρό Κροάτης:



Είναι μια μεταγραφή που έγινε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Τι συναισθήματα σου προκαλεί;



«Πρώτα απ’ όλα είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον μάνατζέρ μου και τον προηγούμενο σύλλογό μου που με βοήθησε να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Θα δίνω πάντοτε τον καλύτερο εαυτό μου για την φανέλα του Παναθηναϊκού, το 100% μου στον αγωνιστικό χώρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις».



Πώς βίωσες τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, έχοντας προτάσεις από Παναθηναϊκό και Ντιναμό Ζάγκρεμπ;



«Αρκετοί σύλλογοι με προσέγγισαν για να με αποκτήσουν. Η Ντιναμό ήταν πολύ επίμονη, αλλά ο Παναθηναϊκός με έπεισε. Μου έδειξαν πόσο με ήθελαν κι έτσι αποφάσισα χωρίς δισταγμό να έρθω στον Παναθηναϊκό».



Τι γνωρίζεις για τον Παναθηναϊκό;



«Ξέρω τα βασικά για τη νέα μου ομάδα. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος που πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες και στα χρόνια που θα μείνω εδώ θα μάθω τα πάντα και θα βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».



Στα 20 σου χρόνια βγαίνεις για πρώτη φορά από την Κροατία για να παίξεις ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει για σένα;



«Σημαίνει πολλά. Είναι μεγάλη τιμή που ένας τόσο μεγάλος σύλλογος με απέκτησε και θα κάνω τα πάντα για να αποδείξω την αξία μου. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο».



Υπέγραψες συμβόλαιο 4.5 ετών. Τι θέλεις να πετύχεις σε αυτό το διάστημα;



«Θέλω να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Στον Παναθηναϊκό μου προσφέρονται ιδανικές συνθήκες. Το επίπεδο του Πρωταθλήματος είναι πιο δυνατό συγκριτικά με αυτό της Κροατίας. Ευελπιστώ να βελτιώνομαι συνεχώς».



Ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού…



«Έχω δει ότι οι φίλαθλοι εδώ είναι πολύ ένθερμοι με τον σύλλογο. Μου αρέσει αυτό. Είναι 100% αφοσιωμένοι στην ομάδα κι ελπίζω αυτό να συνεχιστεί. Εγώ θα δίνω πάντα τον καλύτερο εαυτό μου ώστε να επιτύχουμε τους στόχους του συλλόγου».

