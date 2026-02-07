«Ποτέ ξανά...» - Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για την τραγωδία της Θύρας 7

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle 45 χρόνια συμπληρώνοντα αύριο Κυριακή από την τραγωδία τςη Θύρας 7

Το δικό της μήνυμα έστειλε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ

Τι αναφέρει το μήνυμα το «δικεφάλου του Βορρά»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτηση στα social media έστειλε το δικό της μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7 και την αυριανή μαύρη επέτειο.

«Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στις ψυχές που χάθηκαν στη Θύρα 7, μπροστά στους νέους ανθρώπους που έφυγαν άδικα, ενωμένοι από την αγάπη για την ομάδα τους…

Ποτέ ξανά…», αναφέρει αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ.



