Sold out ο τελικός του Champions League γυναικών Μπαρτσελόνα-Βόλφσμπουργκ

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του τελικού Champions League γυναικών του 2023 μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Βόλφσμπουργκ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου.

Η UEFA έχει εκδώσει περισσότερα από 34.000 εισιτήρια για τον τελικό της διοργάνωσης και υπόσχεται να πραγματοποιήσει νέο ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ολλανδία.

Η προσέλευση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση είναι αυξημένη αυτή την σεζόν, με το μέσο αριθμό θεατών μέχρι στιγμής να ξεπερνάει τις 10.000 για πρώτη φορά. Το σύνολο των θεατών είναι ήδη κοντά στις 650.000 και θα πλησιάσει τις 680.000, μέχρι να πραγματοποιηθεί ο τελικός.

Πέντε παιχνίδια στην φετινή σεζόν, τέσσερα από τα οποία έχει συμμετάσχει η Μπαρτσελόνα εντός ή εκτός έδρας, έχουν προσελκύσει περισσότερους από 40.000 οπαδούς.

🏆 #UWCLfinal = SOLD OUT 🤩



Next month’s final in Eindhoven is the first to be fully sold out since the #UWCL was rebranded in 2009/10!



Bring on Barcelona 🆚 Wolfsburg 🙌