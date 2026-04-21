Σοκ στον Ατρόμητο: Ποινή επτά αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Κέρκεζ

Βαριά ήταν η καμπάνα για τον Ντούσαν Κέρκεζ, με τον προπονητή του Ατρόμητου να τιμωρείται με αποκλεισμό για τις επόμενες επτά αγωνιστικές από τον αθλητικό δικασή για την συμπεριφορά του στην αναμέτρηση με την AEL Novibet.

Στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου (18/03) για την 3η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League οι Περιστεριώτες επικράτησαν 3-2, ωστόσο στο 81ο λεπτό ο Βόσνιος τεχνικός αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Κατοίκο για την συμπεριφορά του προς τη διαιτητική ομάδα.

Ο αθλητικός δικαστής της Super League αποφάσισε να τιμωρήσει με συσωρευτική ποινή τον Κέρκεζ για απώθηση και εξύβριση.

Η πλευρά του Ατρόμητου ωστόσο θεωρεί ότι εξαντλήθηκε η αυστηρότητα της ποινής και αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε άσκηση έφεσης.

Εάν εν τέλει η ποινή αυτή παραμείνει, τότε ο Ντούσαν Κέρκεζ θα χάσει όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε της σεζόν, καθώς έχουν απομείνει μόλις επτά αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική χρονιά.

