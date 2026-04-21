Άσχημα μαντάτα στο… στρατόπεδο του ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο Έλληνας στράικερ υπέστη θλάση β’ βαθμού, χάνει τον τελικό του Κυπέλλου το ερχόμενο Σάββατο με αντίπαλο τον ΟΦΗ αλλά και το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Πλέον, ο Ραζβάν Λουτσέσκου πρέπει να καταστρώσει τα πλάνα του για το φινάλε της σεζόν με τον Ανέστη Μύθου και τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ για την κορυφή της επίθεσης.

Την ίδια ώρα, ο Ντέγιαν Λόβρεν αποκόμισε ένα διάστρεμμα από το ντέρμπι με την ΑΕΚ και η κατάστασή του αξιολογείται καθημερινά.

Αναφορικά με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, συνεχίζει με θεραπεία το πρόγραμμά του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.