Σοκ στην Μίντιλαντ: Μαχαιρώθηκε 19χρονος ποδοσφαιριστής και υποβλήθηκε σε 2 επεμβάσεις

Ο Αλαμάρα Τζαμπί τραυματίστηκε σοβαρά καθώς δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση - «Ξύπνησε από τεχνητό κώμα»

Σοκαριστική είδηση έρχεται από τη Δανία. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζαμπί, τραυματίστηκε σοβαρά καθώς δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

«Ο Αλαμάρα Τζαμπί συνέχεια κινδύνευσε να πεθάνει και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Έκτοτε υποβλήθηκε σε άλλη μια χειρουργική επέμβαση και, μετά από επαγγελματικές προσπάθειες από το προσωπικό διάσωσης που κλήθηκε και αργότερα από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή. Ξύπνησε από τεχνητό κώμα και είναι καλά υπό τις περιστάσεις», αναφέρει μεταξύ άλλων η ομάδα.

Προς το παρόν παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες γύρω από την κατάσταση, δηλαδή το πώς συνέβη η επίθεση και για ποιον λόγο.

Ο Τζαμπί έχει καταγωγή από τη Γουινέα-Μπισάου, ενώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Πορτογαλία και πλέον αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Μίντιλαντ, με τη φανέλα της οποίας έχει αγωνιστεί μία φορά.

Πηγή: sport-fm.gr

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
