Σοκαριστική είδηση έρχεται από τη Δανία. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζαμπί, τραυματίστηκε σοβαρά καθώς δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

🚨🇬🇼 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Midtjylland player Alamara Djabi (19) was seriously injured in a stabbing. 🏥



The player required two operations. He's now in stable condition. Djabi has woken up from an induced coma and is doing well under the circumstances.



Speedy recovery to him.🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/woniv4OUyp April 21, 2026

«Ο Αλαμάρα Τζαμπί συνέχεια κινδύνευσε να πεθάνει και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Έκτοτε υποβλήθηκε σε άλλη μια χειρουργική επέμβαση και, μετά από επαγγελματικές προσπάθειες από το προσωπικό διάσωσης που κλήθηκε και αργότερα από τους νοσοκομειακούς γιατρούς, η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή. Ξύπνησε από τεχνητό κώμα και είναι καλά υπό τις περιστάσεις», αναφέρει μεταξύ άλλων η ομάδα.



Προς το παρόν παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες γύρω από την κατάσταση, δηλαδή το πώς συνέβη η επίθεση και για ποιον λόγο.

Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt.



FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie. pic.twitter.com/ALiQDUP5py — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 21, 2026

Ο Τζαμπί έχει καταγωγή από τη Γουινέα-Μπισάου, ενώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Πορτογαλία και πλέον αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Μίντιλαντ, με τη φανέλα της οποίας έχει αγωνιστεί μία φορά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.