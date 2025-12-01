Σοκ στη Γιουβέντους: Χάνει για τρεις μήνες τον Βλάχοβιτς

«Πάγωσαν» στη Γιουβέντους με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ντούσαν Βλάχοβιτς!

Ο Σέρβος επιθετικός τραυματίστηκε στη νίκη των «μπιανκονέρι» με 2-1 επί της Κάλιαρι και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία όπου διαπιστώθηκε πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό, με αποτέλεσμα να μείνει στα πιτς για περίπου τρεις μήνες.

«Οι απεικονιστικές εξετάσεις αποκάλυψαν μια σοβαρού βαθμού ρήξη στη μυοτενόντια συμβολή του μακριού αριστερού προσαγωγού», αναφέρει στην ενημέρωσή της η ιταλική ομάδα.

Πλέον, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα πρέπει να διαχειριστεί το βαρύ πρόγραμμα με τους Οπέντα και Ντέιβιντ που έως τώρα δεν έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, ενώ ως φορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο Γιλντίζ.

