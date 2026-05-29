Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα, κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυραύλου New Glenn της Blue Origin.

Η διαστημική εταιρεία, με επικεφαλής τον ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος, αναπτύσσει επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους και υπηρεσίες εκτόξευσης, με στόχο να ανταγωνιστεί τη SpaceX του Ίλον Μασκ. Κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πυροδότησης των κινητήρων τα ξημερώματα, ο πύραυλος εξερράγη, δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που φώτισε τον ουρανό.

Δείτε βίντεο:

BREAKING: Blue Origin's New Glenn rocket explodes on launch pad in Cape Canaveral, Florida pic.twitter.com/FbcxMqJ2b1 — World Source News (@Worldsource24) May 29, 2026

BLUE ORIGIN EXPLOSION FACTS:



‣ Launch pad 36 in Cape Canaveral now has had 2 of the largest rocket explosions in U.S. history

‣ In 1965, an Atlas-Centaur exploded on pad at 108 feet tall

‣ 200-300 tons of TNT explosion equivalent

‣ Comparable to 500 tomahawk missiles hitting… pic.twitter.com/4tDdc6cQMF — Noah Bergren (@NbergWX) May 29, 2026

Ο Τζεφ Μπέζος έκανε ανάρτηση στο Χ ενημερώνοντας πως όλο το προσωπικό είναι ασφαλές μετά την έκρηξη. «Όλο το προσωπικό έχει εντοπιστεί και είναι ασφαλές. Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε την αιτία του συμβάντος, αλλά εργαζόμαστε εντατικά για να την εντοπίσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα επισκευάσουμε ό,τι χρειάζεται και θα ξαναρχίσουμε τις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», έγραψε.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

Το περιστατικό σχολίασε μέσω του X και ο Ίλον Μασκ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πολύ δυσάρεστο. Οι πύραυλοι είναι δύσκολη υπόθεση».

Most unfortunate. Rockets are hard. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2026

Το ατύχημα συνέβη μόλις μία ημέρα αφότου ο διευθυντής της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν, εξήρε την Blue Origin για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στο πρόγραμμα «Artemis» της διαστημικής υπηρεσίας, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή Αμερικανών αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης το 2028.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του την Τετάρτη, ο Άιζακμαν είχε αποκαλύψει μάλιστα ότι η NASA ανέθεσε στην Blue Origin σύμβαση ύψους 188 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συμβολή της στην κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης.

Μετά την καταστροφή του πυραύλου New Glenn στην εξέδρα εκτόξευσης την Πέμπτη, ο Άιζακμαν επανήλθε μέσω του X, αναφέροντας ότι ο οργανισμός έχει λάβει γνώση του συμβάντος και θα παρέχει ενημέρωση σχετικά με τυχόν επιπτώσεις στα προγράμματα Artemis και Moon Base, μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες.

«Οι διαστημικές πτήσεις δεν συγχωρούν λάθη, και η ανάπτυξη μιας νέας ικανότητας εκτόξευσης βαρέων φορτίων είναι εξαιρετικά δύσκολη», υπογράμμισε ο διευθυντής της NASA. «Θα συνεργαστούμε στενά με τους εταίρους μας για να υποστηρίξουμε μια διεξοδική έρευνα αυτής της ανωμαλίας, να αξιολογήσουμε τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην αποστολή και να επαναλάβουμε με ασφάλεια τις εκτοξεύσεις», σημείωσε.

NASA is aware of the anomaly that occurred tonight at Launch Complex 36 involving Blue Origin’s New Glenn rocket at Cape Canaveral Space Force Station. ⁰⁰Spaceflight is unforgiving, and developing new heavy-lift launch capability is extraordinarily difficult. We will work with… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 29, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.