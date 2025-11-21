Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συγκέντρωσε 97,8 εκατομμύρια ευρώ μέσω της διάθεσης μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές, μια κίνηση που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση του πολυετούς στρατηγικού της σχεδίου, σημειώνει το Reuters.

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος με έδρα το Τορίνο ολοκλήρωσε την αύξηση κεφαλαίου με την τοποθέτηση 37,9 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών, που αντιστοιχούν στο 9,1% του κεφαλαίου του μετά την τοποθέτηση, στην τιμή των 2,58 ευρώ ανά μετοχή, όπως ανέφερε σε δήλωση.

Οι μετοχές του συλλόγου υποχώρησαν 5,7% στα 2,55 ευρώ ανά μετοχή στις πρώτες συναλλαγές, αντανακλώντας την τιμή της συναλλαγής.

Ο σύλλογος της Serie A ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Exor, η οποία κατέχει περίπου το 65,4% των μετοχών του συλλόγου, είχε δεσμευτεί να συμμετάσχει πλήρως στην αύξηση κεφαλαίου.

Ο όμιλος κρυπτονομισμάτων Tether Investments, ο οποίος κατέχει περίπου το 11,5%, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει επίσης με ποσό ίσο με το μερίδιό του.

Η κίνηση, που υποστηρίχθηκε πλήρως από τους κύριους μετόχους της, παρέχει νέα κεφάλαια για την υλοποίηση της στρατηγικής της Γιουβέντους μέχρι το 2027, ανέφερε η εταιρεία.

Παράλληλα με τους οικονομικούς στόχους, η Γιουβέντους δήλωσε ότι τα κεφάλαια προορίζονταν να βοηθήσουν τον σύλλογο να διατηρήσει «τη μέγιστη αθλητική ανταγωνιστικότητα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.