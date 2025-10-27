Τίτλοι τέλους έπεσαν στον «γάμο» της Γιουβέντους με τον Ιγκόρ Τούντορ.

Όπως ήταν γνωστό το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό ανάμεσα στις δυο πλευρές το τελευταίο διάστημα και ο έμπειρος τεχνικός ενημερώθηκε σήμερα το πρωί πως δεν θα συνεχίσει στη Γιούβε.

Ο Μάσιμο Μπραμπίγια θα είναι ο υπηρεσιακός τεχνικός της ομάδας μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Τούντορ και θα είναι στον πάγκο κόντρα στην Ουντινέζε.

Η Γιουβέντους ευχαρίστησε στην ανακοίνωσή της τον Τούντορ και το υπόλοιπο σταφ για τον επαγγελματισμό τους και τους ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα τους.

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus



I dettagli: https://t.co/ADGQZ155I1 pic.twitter.com/69mQ5Sp9F8 — JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2025

