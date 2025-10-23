Λίγο πριν αναλάβει τον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλυσε το Ρεάλ - Γιουβέντους για τη UEFA

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει φτάσει ήδη στην Αθήνα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Ως τεχνικός παρατηρητής της UEFA, στην πιο πρόσφατη ανάλυσή του πριν ξεκινήσει τα νέα του καθήκοντα, αναφέρθηκε στην ποιοτική διαφορά παικτών όπως ο Βινίσιους, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Άρντα Γκιουλέρ, οι οποίοι έκριναν την αναμέτρηση απέναντι στη Γιουβέντους, που έγινε χθες (22/10) στη Μαδρίτη και έληξε με σκορ 1-0 υπέρ της Ρεάλ. «Ο τρόπος για να επιτεθείς σε μια πεντάδα άμυνας είναι με ατομική ποιότητα», είπε o Ισπανός τεχνικός στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Στην εν λόγω αναμέτρηση, η Γιουβέντους χρησιμοποίησε τρεις κεντρικούς αμυντικούς και έκλεισε τους διαδρόμους με αποτελεσματικότητα, αναγκάζοντας τη Ρεάλ να βασιστεί σε στιγμές ατομικής έμπνευσης για να σπάσει το αμυντικό τείχος.



Ο Μπενίτεθ παρουσίασε δύο βίντεο που ξεχώρισαν: πρώτα το τρέξιμο και το σουτ του Βινίσιους που οδήγησαν στο νικητήριο γκολ του Μπέλιγχαμ και έπειτα τη φανταστική ενέργεια του Εμπαπέ, που δημιούργησε ευκαιρία για τον Έντερ Μιλιτάο. Στη συνέχεια τόνισε:



«Τα δύο παραπάνω βίντεο παρουσιάζουν επίσης τη δουλειά του καλύτερου παίκτη του αγώνα, Άρντα Γκιουλέρ, ο οποίος έπαιξε τον ρόλο του quarterback για την γηπεδούχο ομάδα», σχολίασε συγκεκριμένα.



Ο 65χρονος Ισπανός προπονητής, που έχει καθίσει στον πάγκο και της Ρεάλ, αναφέρθηκε ειδικά στον νεαρό Τούρκο μεσοεπιθετικό: «Ήταν πολύ καλός στις στημένες φάσεις, αλλά θα έλεγα ότι αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η αυτοπεποίθησή του όταν δεχόταν την μπάλα, ήταν πάντα εκεί, ψάχνοντας για τη σωστή πάσα. Η αυτοπεποίθησή του και η ποιότητα των πασών του».



Τέλος, εξήγησε τη σημασία της ατομικής ποιότητας στο παιχνίδι της Ρεάλ απέναντι σε μια καλά οργανωμένη άμυνα:



«Όταν ο αντίπαλος είναι συμπαγής και καλά οργανωμένος σε ένα χαμηλό μπλοκ με πέντε αμυντικούς, δεν υπάρχει πολύς χώρος για να τρέξεις πίσω, οπότε πρέπει να είσαι πολύ ακριβής με τις πάσες σου, και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι η ικανότητα των παικτών σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, όπως οι Βίνι Τζούνιορ και Εμπαπέ σε αυτά τα βίντεο. Όταν οι αμυντικοί καλύπτουν ο ένας τον άλλον, οι ένας εναντίον ενός είναι μια βασική επιλογή για να δημιουργηθεί ανισορροπία στην άμυνα. Όταν ο χώρος είναι περιορισμένος, χρειάζεσαι την ικανότητα των παικτών για να κάνεις τη διαφορά».

