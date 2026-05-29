Πρόταση της Μπεσίκτας στον Νίκολιτς αποκαλύπτουν στην Τουρκία

Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει καταθέσει διετές συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, την ώρα που έχει πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ

Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας φαίνεται πως βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολιτς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος δημοσιογράφος Ογκούζ Ορούτς υποστηρίζει πως η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, η οποία αναζητά νέο προπονητή ενόψει της επόμενης σεζόν, έχει ήδη καταθέσει πρόταση διετούς συνεργασίας στον Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως μετά το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας, η ΑΕΚ κινήθηκε άμεσα για να κρατήσει τον προπονητή που την οδήγησε φέτος στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, καταθέτοντάς του πρόταση επέκτασης συμβολαίου.

Σύμφωνα πάντα με όσα μεταφέρονται από την Τουρκία, ο Νίκολιτς εξετάζει αυτή τη στιγμή και τις δύο προτάσεις, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση για το μέλλον του.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μπεσίκτας Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
