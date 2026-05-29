Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας φαίνεται πως βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολιτς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος δημοσιογράφος Ογκούζ Ορούτς υποστηρίζει πως η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, η οποία αναζητά νέο προπονητή ενόψει της επόμενης σεζόν, έχει ήδη καταθέσει πρόταση διετούς συνεργασίας στον Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως μετά το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας, η ΑΕΚ κινήθηκε άμεσα για να κρατήσει τον προπονητή που την οδήγησε φέτος στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, καταθέτοντάς του πρόταση επέκτασης συμβολαίου.

Σύμφωνα πάντα με όσα μεταφέρονται από την Τουρκία, ο Νίκολιτς εξετάζει αυτή τη στιγμή και τις δύο προτάσεις, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση για το μέλλον του.

Teknik direktör arayışlarında olan Beşiktaş, AEK Atina ile bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşayan Marko Nikolic'e 2 yıllık bir sözleşme teklif etti.



Bu teklifin ardından AEK Atina, şampiyon hocasını takımda tutmak için sözleşme uzatma teklifi yaptı. Önünde iki teklif olan… pic.twitter.com/HE2UHzD0Fy — Oğuz Oruç (@oguzoructd) May 28, 2026

