Παγκάκης: Μπαίνει ο Λαφόν, αλλά σύντομα αναχωρεί για Κόπα Άφρικα

Ο Παναθηναϊκός στερήθηκε τον Λάφον για δύο σημαντικά παιχνίδια, απέναντι στη Στουρμ Γκρατς και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ματς στα οποία οι «πράσινοι» δέχθηκαν γκολ.

Ο Ιβοριανός τερματοφύλακας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος τον υπολογίζει για βασικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τα δέκα παιχνίδια που έχει κοουτσάρει ο Ισπανός τεχνικός, ο Λάφον έχει ξεκινήσει βασικός στις πέντε, ενώ σε δύο ακόμη δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.