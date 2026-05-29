Άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τους φόνους τεσσάρων αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019 καταδικάστηκε χθες Πέμπτη να εκτίσει τουλάχιστον 40 χρόνια κάθειρξης, ποινή που ίσως μετατραπεί σε ισόβια.

Η απόφαση της δικαιοσύνης της πολιτείας της Νέας Υόρκης προβλέπει πως έπειτα από κάθειρξη τουλάχιστον 40 ετών, θα μπορεί να ζητήσει αποφυλάκιση υφ’ όρον. Αν το αίτημα απορριφθεί, θα παραμείνει φυλακισμένος ως το τέλος της ζωής του.

Ο δράστης, ονόματι Ράντι Ροδρίγκες Σάντος, 31 ετών, γεννημένος στη Δομινικανή Δημοκρατία, ζούσε επίσης στον δρόμο όταν ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τα θύματα, βάζοντάς τα στο στόχαστρο ενώ κοιμούνταν, διαπράττοντας τρεις χωριστές επιθέσεις, όλες στην Τσαϊνατάουν, συνοικία του Μανχάταν.

Πέμπτος άνδρας είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια ενός από τα φονικά επεισόδια, στα οποία ο νεαρός χρησιμοποίησε σιδηρολοστό βάρους σχεδόν 7 κιλών.

Με ιστορικό βίας και τοξικομανίας, ο κατηγορούμενος έπασχε από σχιζοφρένεια όταν διέπραξε τις δολοφονίες, επιχειρηματολόγησε η υπεράσπισή του. Αλλά το σώμα ενόρκων απέρριψε την υπερασπιστική γραμμή της παραφροσύνης, έκρινε πως ενήργησε συνειδητά.

Την εποχή, «οι στυγερές δολοφονίες που διέπραξε ο Ράντι Σάντος είχαν συνταράξει την πόλη της Νέας Υόρκης», τόνισε ο εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από την υπηρεσία του μετά την απαγγελία της ετυμηγορίας.

«Οι άνθρωποι που είναι άστεγοι αξίζουν να έχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με οποιονδήποτε άλλον και ελπίζω πως η κατάληξη (της υπόθεσης) θα υπενθυμίσει το έργο που μένει να γίνει για να υποστηριχθούν οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Πηγή: skai.gr

