Ήταν μαχητικός, αλλά αποκλείστηκε στον 2ο γύρο του Roland Garros ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποχαιρέτησε το Roland Garros στον δεύτερο γύρο, αφού «λύγισε» από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι 

Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκληρώνει την παρουσία του στο φετινό Roland Garros στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Το εμπόδιο του Ιταλού, Ματέο Αρνάλντι ήταν απροσπέλαστο και ήρθε ήττα – αποκλεισμός με 3-1 σετ (7-6(2), 5-7, 6-3, 6-2).

Ακόμα κι αν στο δεύτερο σετ του αγώνα ο Τσιτσιπάς είχε δει τα πράγματα να του στραβώνουν από νωρίς, κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τα σερβίς του και με break, για το 1-1.

Ωστόσο, ο Ιταλός αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρό καρύδι και παρά τη διάθεση του Έλληνα να το παλέψει μέχρι… όπου μπορούσε, ήρθε το αρνητικό αποτέλεσμα και το φινάλε της διαδρομής στο φετινό Roland Garros.


 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Στέφανος Τσιτσιπάς τένις Roland Garros
