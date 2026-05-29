Το «ελληνικό FBI» εντόπισε το περασμένο Σάββατο σε περιοχή κοντά στην Κομοτηνή 25 πιστόλια χωρίς μάρκα και σειριακό αριθμό. Ήταν η τελευταία από μια σειρά κατασχέσεων στη Θράκη, ιδίου τύπου όπλων από την Τουρκία, το διάστημα από τις αρχές του 2025 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι τα όπλα που διακινούνται μέσω του Έβρου έχουν αποδέκτες μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως στην Ισπανία.

Πρόσφατα η Europol συντόνισε επιχείρηση της ισπανικής αστυνομίας, σε συνεργασία με τις διωκτικές αρχές Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.