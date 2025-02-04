Σλούκας: «Σπουδαία νίκη - Νιώθω πολύ καλά και προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα»

Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε πολύ, αλλά τελικά κατάφερε να πανηγυρίσει την οριακή αλλά και μεγάλης σημασίας νίκη με 91-90 κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κώστας Σλούκας χαρακτήρισε σπουδαία τη νίκη που πανηγύρισαν οι «πράσινοι», προσθέτοντας ότι νιώθει πολύ καλά και θέλει να αποτελεί το παράδειγμα για τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι μια σπουδαία νίκη. Ξέραμε ότι η Φενέρ ερχόταν από έξι σερί νίκες και βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση. Προσωπικά, τελευταία νιώθω πολύ καλά, κάνω αυτό που μου ζητάει η ομάδα. Μας λείπουν ψηλοί οπότε πρέπει να κάνουμε έξτρα δουλειά. Είπα στο ημίχρονο ότι η Φενέρ είναι μια καλά προετοιμασμένη ομάδα. Κάναμε καλή δουλειά και διατηρήσαμε τη νοοτροπία νικητή

Προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα, να βοηθάω και στην άμυνα. Τώρα έχουμε ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Εφές και πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά το κεφάλι. Θέλουμε να είμαστε στις τέσσερις πρώτες θέσεις».

