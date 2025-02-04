Λογαριασμός
Βαθμολογία Ευρωλίγκας: Ανέβηκε στο 15-10 και μπαίνει δυναμικά στο κόλπο για το πλεονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Ευρωλίγκας, μετά την τεράστια εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Φενέρ σε σχεδόν «νεκρό χρόνο» στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Ερναγκομέθ

Απίστευτο φινάλε στο ΟΑΚΑ για τον θριαμβευτή Παναθηναϊκό AKTOR. Από την... κόλαση, οι «πράσινοι» έφτασαν στον Παράδεισο χάρη στους Σλούκα και Ναν, λυγίζοντας στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τη Φενέρμπαχτσε σε σχεδόν νεκρό χρόνο με σκορ 91-90 για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Με την σπουδαία αυτή ανατροπή, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στο 15-10, ντουμπλάροντας τις νίκες επί των Τούρκων σε ενδεχόμενο ισοβαθμίας, ενώ παράλληλα, μείωσαν στις δύο νίκες τη διαφορά από την κορυφή και τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η 25η αγωνιστική:

Τρίτη 04/02
Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης 79-73
Ζάλγκιρις-Άλμπα Βερολίνου 73-53
Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν 73-66
Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπχτσε 91-90
Μπάγερν Μονάχου-Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 05/02
Μονακό-Μπασκόνια (20:00)
Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν (21:30)
Μπαρτσελόνα-Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)
Παρί-Ολυμπιακός (21:30)

Η βαθμολογία: 

Βαθμολογία

