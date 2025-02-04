Αταμάν: «Ικανοποιημένος από τον χαρακτήρα, όχι από το μπάσκετ μας»

Την ικανοποίησή του για τον χαρακτήρα της ομάδας και όχι για την απόδοσή της στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε, εξέφρασε ο κόουτς του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Βασικά, το παιχνίδι άλλαξε πολλές φορές. Κάποιες φορές το ελέγχαμε εμείς άλλες η Φενέρ. Στο τέλος παίξαμε επιθετική άμυνα χωρίς αλλαγές. Ήμασταν τυχεροί γιατί έκαναν το φάουλ. Δεν μπορώ να πω πως είμαι ικανοποιημένος, δεν παίξαμε το μπάσκετ μας. Αλλά παλέψαμε, δεν είναι εύκολο να παίξει κανείς εδώ απέναντί μας. Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτή την ατμόσφαιρα, είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν. Δύο λεπτά πριν το τέλος προηγηθήκαμε με 5 πόντους, αλλά μας τιμώρησαν με τρίποντα, είναι πολύ σημαντική νίκη. Τώρα σκεφτόμαστε την Πέμπτη, που έχουμε ένα ακόμα δύσκολο ματς με την Εφές.

Μας λείπουν κάποιοι σημαντικές παίκτες, μας λείπει δύναμη. Παίζουμε πιο hustle στην άμυνα, δεν έχουμε παιχνίδι μέσα στην ρακέτα, πρέπει να βρίσκουμε άλλες λύσεις. Το κλειδί είναι να πηγαίνουμε επιθετικά, να βρίσκουμε πόντους στο τρανζίσιον. Σήμερα το κάναμε πολύ αυτό. Θα βρούμε λύσεις. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον χαρακτήρα της ομάδας, όχι από το μπάσκετ μας σήμερα. Συγχαρητήρια και στην Φενέρ».

