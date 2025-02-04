Euroleague: Μεγάλη νίκη σε... νεκρό χρόνο για τον Παναθηναϊκό, 91-90 τη Φενέρμπαχτσε

Φώναξε ότι είναι εδώ μετά από μυθική ματσάρα ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με σκορ 91-90 της Φενέρ στο κατάμεστο και «καυτό» ΟΑΚΑ για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, έφτασαν τις επτά συνεχόμενες νίκες στην έδρα τους και ανέβηκαν στο 15-10, συνεχίζοντας τη μάχη για το πλεονέκτημα.

Το ματς

Η Φενέρ έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα με τον Γκούντουριτς (0-2), ενώ ο Χέιζ Ντέιβις με τρίποντο διαμόρφωσε το 2-5 μετά από ασίστ του Γκέιμπριελ. Ο Νοτιοσουδανός σκόραρε με ασίστ του Ναν (4-5), πριν ο Οσμάν τρέξει όλο το γήπεδο και διαμορφώσει το 6-5. Ο Γκραντ βρήκε στόχο σε κλασικό σουτ πάνω σε άμυνα (8-5), ενώ ο Ναν πήγε μέχρι το καλάθι για το 10-5. Ο Γκραντ απάντησε στις βολές του Σανλί (12-7), με τον Σανλί να σκοράρει στη λήξη επίθεσης για το 12-9.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού έβαλε τρίτο καλάθι από το ίδιο σημείο (14-9), πριν ο Κόλσον γράψει από κοντά το 14-11. Ο Σανλί ισοφάρισε με τρίποντο από την κορυφή (14-14), όμως ο Ναν δημιούργησε δύο συνεχόμενα καλάθια του Γκέιμπριελ για το 18-14. Ο Σλούκας μπήκε και έβαλε τρίποντο (21-14), με τον Μπιρτς από κοντά να μειώνει (21-16) αλλά τον αρχηγό των «πράσινων» να βάζει νέο τρίποντο για το 24-16. Ο ΜακΚόλουμ με τρίποντο και ο Χέιζ-Ντέιβις με γκολ φάουλ έφεραν κοντά τη Φενέρ (24-22), με τον Κόλσον να γράφει με buzzer beater το 24-24 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με καλάθια από Μπιρτς και Παπαπέτρου για το 26-26. Ο Μήτογλου πήγε στη γραμμή και έβαλε μία βολή (27-26), με τον Σλούκα να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 30-26. Ο Μήτογλου εκτέλεσε ξανά βολές και αυτή τη φορά τις έβαλε αμφότερες (32-26), με τον Μέλι να καρφώνει στη λήξη επίθεσης για το 32-28. Ο Σλούκας βρήκε στόχο σε τρίτο τρίποντο (35-28), με τον Μήτογλου να σκοράρει στο τρανζίσιον μετά από κλέψιμο του Μπράουν για το 37-28. Ο Κόλσον πέτυχε ένα δύσκολο καλάθι εκτός ισορροπίας (37-30), με τον Χολ να βάζει λέι απ για το 37-32. Ο Σανλί συνέχισε την αντίδραση της Φενέρ με καλάθι από κοντά (37-34), με τον Αταμάν να καλεί τάιμ άουτ. Μετά από αυτό, ο Γκραντ έχασε δύο βολές αλλά… εξιλεώθηκε με δύσκολο σουτ από μέση απόσταση, ενώ ο ΜακΚόλουμ με βολές έγραψε το 39-36. Ο ίδιος πέτυχε ακόμη δύο μετά από αντιαθλητικό φάουλ του Ναν (39-38), με τον Χέιζ Ντέιβις να σκοράρει δύσκολο καλάθι μπροστά στον Οσμάν για το 39-40. Ο Ναν πέτυχε buzzer beater με φλόουτερ για το 41-40 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίποντο του Ζάγκαρς (41-43), ενώ ο Σανλί πήγε στη γραμμή για τρεις βολές και έγραψε το 41-46. Ο Χουάντσο έβαλε το πρώτο του καλάθι (43-46), με την επίθεση του Παναθηναϊκού να «κολλάει» και τον Σλούκα να δίνει τη λύση (45-46) μετά από αρκετή ώρα. Ο Χολ και ο Μήτογλου αντάλλαξαν σουτ μέσης απόστασης (47-48), με τον Γκραντ να βάζει δύο βολές για το 49-48. Ο Οσμάν πήγε με τη σειρά του στη γραμμή μετά από coast to coast και έγραψε το 51-48, όμως ο Χολ έδωσε λύση στη Φενέρ με τρίποντο για το 51-51. Ο Χέιζ Ντέιβις πήρε τρεις βολές και τις έβαλε (51-54), με τον Χουάντσο να απαντά με τρίποντο για το 54-54. Ο Χουάντσο και ο Χολ αντάλλαξαν καλάθια από κοντά (56-56), με τον Χέιζ Ντέιβις και τον Ισπανό να βάζουν από ένα… ακραίο τρίποντο για το 59-59. Ο Χολ με τρίποντο στη λήξη διαμόρφωσε το 61-64 της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Χουάντσο απάντησε στο καλάθι του Χέιζ Ντέιβις με πέντε συνεχόμενους πόντους για το 66-66. Ο τρομερός Χολ βρήκε στόχο από μέση απόσταση (66-68), με τον ΜακΚόλουμ να βάζει τρίποντο και φάουλ για το 66-72. Ο Οσμάν και ο Χολ έβαλαν από ένα τρίποντο (69-75), με τον Ναν να βάζει σημαντικό φόλοου για το 71-75. Ο Σλούκας έβαλε καλάθι από μέση απόσταση (73-75), λίγο πριν πετύχει και ένα μεγάλο τρίποντο για το 76-75. Ο Γκούντουριτς απάντησε με δικό του μακρινό σουτ (76-78), ενώ από εκείνο το σημείο κι έπειτα ο Ναν πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους και έγραψε… μόνος του το 83-78. Ο ΜακΚόλουμ έδωσε λύση στη Φενέρ (83-80), ο Γκούντουριτς έβαλε βολές (83-82) και ο Χέιζ Ντέιβις με τρίποντο έφερε μπροστά τους Τούρκους με σκορ 83-85. Ο Ναν απάντησε με δικό του μεγάλο σουτ (86-85), όμως ο Μπιμπέροβιτς έκανε το ίδιο για το 86-88. Ο Σλούκας πήρε βολές και ισοφάρισε (88-88), όμως ο Χέιζ Ντέιβις πέτυχε μεγάλο σουτ για το 88-90. Μετά από άστοχο σουτ του Ναν, ο Σλούκας έκλεψε την μπάλα και κέρδισε βολές, τις οποίες έβαλε για το 90-90. Ο Χέιζ Ντέιβις αστόχησε σε τρίποντο, ο Ναν κέρδισε βολές λίγο πριν τη λήξη και έβαλε τη μία, υπογράφοντας το τελικό 91-90.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 41-40, 61-64

