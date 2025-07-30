Σκοποβολή: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Εμμανουέλα Κατζουράκη στο σκητ

Μεγάλη επιτυχία για την ελληνική σκοποβολή, καθώς η Εμμανουέλα Κατζουράκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2025 στο Σατορού της Γαλλίας, θριαμβεύοντας στον τελικό του σόλο σκητ γυναικών.

Η 25χρονη Χανιώτισσα, η οποία είχε κατακτήσει την 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, επιβεβαίωσε την εξαιρετική της κατάσταση, επικρατώντας στον τελικό της Ρωσίδας Τουρούλο και ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η ελληνική παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συνοδεύτηκε και από άλλα μετάλλια, καθώς ο Μπάμπης Χαλκιαδάκης κατέκτησε το χάλκινο στην κατηγορία ανδρών, ενώ ο Εφραίμ Νικολαντωνάκης ανέβηκε επίσης στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο σκητ εφήβων.

Το δελτίο τύπου του Σκοπευτικού Συλλόγου Χανίων «Ο Βάρδας» αναφέρει τα εξής:

«Η Ελλάδα στο βάθρο και πάλι! Χρυσή η Κατζουράκη, χάλκινος ο Χαλκιαδάκης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Skeet!

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής 2025, που διεξήχθη στο Σατουρού της Γαλλίας, με δύο αθλητές της Εθνικής να ανεβαίνουν στο βάθρο στο αγώνισμα Skeet Solo.

Η ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Γυναικών, επικρατώντας με ωριμότητα και σταθερότητα σε μια από τις πιο απαιτητικές σειρές αγώνων της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους άνδρες, επιβεβαιώνοντας την άνοδό του τα τελευταία χρόνια στο διεθνές σκηνικό. Πίσω από τις επιτυχίες των δύο αθλητών βρίσκεται μια δυνατή και δεμένη ομάδα υποστήριξης.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Γεώργιος Σαλαβαντάκης καθοδήγησε με σταθερότητα και γνώση, ενώ καθοριστικό ρόλο είχαν και οι συνεργάτες του: Ο Νεκτάριος Σταύρου αθλητικός ψυχολόγος που ενίσχυσε την πνευματική ετοιμότητα των αθλητών και ο Παναγιώτης Παριωτάκης φυσικοθεραπευτής, που φρόντισε για την αγωνιστική τους ετοιμότητα.

Η ελληνική ομάδα δείχνει πως έχει τη βάση, τη δομή και το ανθρώπινο δυναμικό για να σταθεί στην κορυφή της Ευρώπης. Μέχρι στιγμής, η Ελλάδα μετρά τρία μετάλλια, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για το επίπεδο της ελληνικής σκοποβολής στην Ευρώπη»!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

